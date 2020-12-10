10日晚間規模6.7地震，讓全台民眾都嚇壞，氣象局局長鄭明典也在臉書發出地震文，各地網友隨後紛紛湧入回報情況，其中更有網友表示，自己在地震前一刻聽到了怪聲，接著就搖地動，短短1小時就多達300則以上留言。

晚間強震不僅全台有感，北部、中部地區震度幾乎全在4級以上，且晃動時間長達1分鐘，PTT八卦版短短幾分鐘就刷了10幾頁地震文，各大臉書社團也議論紛紛，足見地震威力之大。

鄭明典地震當下也立刻在臉書PO出地震文，隨即湧入許多全台各地網友回報：「新北超級大」、「台北市晃到頭暈」、「我住19樓...」、「搖超級久的」、「連台南都有感」、「士林老公寓快要被拆散的感覺」、「新竹很久沒這麼搖了」、「高雄鳳山人報到，真的超大」、「屏東人表示怕爆」。其中還有網友指出，地震前有先聽到怪聲，接著就天搖地動了。

強震過後，目前全台傳出零星停電、賣場商品翻倒、大樓磚塊掉落等事件，尚無重大災情發生。

大地震 由鄭明典發佈於 2020年12月10日 星期四

(中時新聞網)