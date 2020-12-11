今（10）日晚間9點19分左右，發生芮氏規模6.7級的強震，不只全台有感更引起民眾恐慌。有網友就好奇發問，想知道大概要幾級，大家才會真的奪門而出。文章也掀起論戰。

一名網友在PTT八卦板發文，表示台灣地震多，大部分的人應該都很習慣了，就算被嚇到也會想說「等它搖完就算了，逃生好麻煩」。讓他不禁好奇直呼「那大概要震度多少，鄉民才會丟開手機、不發地震文，直接奪門而出阿？等到牆上掛飾掉下來嗎？」

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛留言「大到網路會斷線的時候」、「震度到5級一定跑」、「沒震第二次，我都待在原地」、「我都會先去開門耶，不然怕門變形跑不了」、「有過陰影的只要開始晃就會奔出去了」、「斷電就會跑了」。

其中有不少網友都提到，除非住在1樓，否則在搖晃的時候亂跑根本更危險，找地方避難更加實在。而根據內政部的地震避難方式，如果在室內，直到地震平息前，最好採取「趴下、掩護、穩住」的動作，避免頭部、頸部避受傷。也可以躲在桌下或是牆角，假如桌子隨地震移動，就能站時當成防護屏障，躲在牆角床邊則要小心被周圍掉落的家具、電器砸傷。

(中時新聞網)