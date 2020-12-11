遠東SOGO百貨週年慶落幕，全台7店業績原定108億元的目標，以113億元成績「超標」達成，較去年同期成長6％，其中，新竹、天母、中壢店表現最好，皆呈兩位數成長；SOGO百貨董事長黃晴雯表示，上半年受疫情影響，靠這次週年慶「完全」拚回來，相當不容易。

展望2021新的一年，黃晴雯表示，歐美疫情仍然嚴峻，對未來經濟景氣的影響，仍有不確定性，好消息是，新冠肺炎疫苗問世，明年可望全面施打，對台灣內需市場是審慎樂觀，SOGO週年慶以團隊精神，發揮集團奏效，創造出超標業績，明年將「蓄勢待發」，全台年度目標450億元。

SOGO台北店已迎向東區商圈再造，忠孝館將升級改裝、復興敦化兩館將擴大精品及名店餐飲，台北大店也希望整體突破300億元業績目標。

若進一步觀察這次週年慶表現，新竹人最敢消費，業績大幅雙位數成長12％，週年慶創造超過18億業績，勇奪新竹地區所有零售同業；新竹店長陳秋芬表示，新竹人逛百貨全家出動，平均花費4小時以上，儼然成為民眾居家購物聚集的場所，未來新竹店將朝國際精品、高級娛樂方向發展。

SOGO天母、中壢店週年慶表現同樣亮眼，成長幅度皆達11％，天母店更以總業績11億元，穩居台北北區百貨市場冠軍；而商業低迷的高雄店，靠創新、數位化經營，今年也繳出4.5％的成長。

全台百貨密度最高的台北大店，包括SOGO忠孝、復興、敦化等，今年業績也超過6％成長，黃晴雯表示，忠孝店也是全台唯一沒有精品的百億店，這次仍有3.5％成長，主要是來客量體夠大，在高度競爭的首都商圈，這樣業績表現實屬不俗。

(中時 )