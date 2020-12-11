「寶寶夜夜哭鬧，怎麼哄都無法睡！」小嬰兒不停夜哭，是許多家長共有的苦惱，中國醫藥大學兒童醫院新生兒科蔡明倫醫師表示，寶寶睡不安穩可能是因過敏所擾，而優良的睡眠品質在成長佔有關鍵地位，對於身體、情緒發展以及成年後健康，都影響甚遠，因此千萬不要大意，讓過敏找上寶寶。

幼兒常見的過敏中，腸胃與皮膚過敏最早出現。寶寶1-2個月時可能會有拉肚子、脹氣、腸絞痛等症狀，皮膚方面則可能發現兩頰長紅疹、關節處皮膚粗糙紅腫。這些症狀都容易在夜晚發作，降低寶寶睡眠質量，進而影響到生長激素分泌，且爸媽可能因每晚辛苦照顧，白天精神不好，與寶寶的互動也慢慢變少，若寶寶長期處於高壓環境，自然不利於身心健康發展。

2歲前得異位性皮膚炎 近一半案例長大後仍受影響

蔡醫師提醒家長，不要以為過敏長大就會好，這樣的錯誤觀念可能讓寶寶受更嚴重的過敏所苦。根據臨床實證研究，2歲前異位性皮膚炎族群中，約有40%的寶寶，到長大仍有過敏症狀。門診也曾看過小朋友一開始是輕微過敏，後來衍發成異位性皮膚炎，有的案例嚴重到全身起疹子，只能透過藥物控制，小朋友不好受、晚上睡不安穩，家長也十分自責。

隨著年紀增長，過敏也可能轉變成呼吸道問題，小朋友早上起床容易打噴嚏，甚至是氣喘、過敏性鼻炎。蔡醫師提醒，過敏是循序漸進的過程，若預防不周全，會衍變成更多嚴重併發症，最好盡早準備，不要等到症狀變嚴重，才去看醫生。

三歲前防敏關鍵期 需做好環境控制、慎選飲食

要讓寶寶遠離過敏威脅，環境跟飲食都是預防重點，且務必把握3歲前關鍵期，幫寶寶調整體質。環境控制上，家長應做好清潔，避免寶寶與過敏原接觸，如灰塵、塵蟎等。

▲蔡醫師提醒家長，不要以為過敏長大就會好，這樣的錯誤觀念可能讓寶寶受更嚴重的過敏所苦。（圖／蔡明倫醫師提供）

蔡醫師也說明，環境中的過敏原因子誘發的症狀，比較多反映在皮膚、氣管，但剛出生的寶寶，不會接觸到太多複雜環境，因此「飲食調整」亦是預防重點。

有研究發現，兩歲以前異位性皮膚炎患者主要的過敏原來自於食物，約有 50% 的病人發現有食物過敏的情形，如牛奶蛋白與雞蛋等。因此最好讓寶寶哺餵母乳為主，其中的豐富抗體，能增強寶寶的免疫力。若媽媽因故無法繼續哺餵，建議可選擇「部份水解蛋白配方」來銜接。

選擇精準的水解技術 鎖定切斷刺激片段 降低過敏風險

牛奶蛋白分子較大，容易被寶寶腸胃當作外來物質，誘發免疫系統過度反應，就像只需步兵就能打敗的敵人，卻開戰車去打仗，自然產生內亂。水解配方事先將牛奶蛋白切割成小分子蛋白，更好消化吸收，但市面上相關產品琳瑯滿目，應如何挑選？

不同的水解技術，預防過敏的效果也不相同，蔡醫師建議家長可挑選經大規模臨床實證的品牌，確認擁有精準的水解技術，能鎖定易致敏的片段，將其切斷、轉換成溫和的片段，讓寶寶的腸胃循序漸進的適應外來分子，訓練耐受性。未來再接觸到刺激，便不容易再誘發過敏，能有效幫助寶寶調整體質，為長遠健康打好基礎。

(中時新聞網)