為了保護心愛的手機，為手機添購一個具備足夠防護力的保護殼，再貼上一張螢幕保護貼，可說是不少人購買新手機的標準配備了。那麼如果你也想如法炮製，為你的Apple Watch穿上保護殼，能辦得到嗎？當然可以！電子配件品牌CASETiFY與犀牛盾（RhinoShield）都分別為Apple Watch推出的專屬保護殼，可謂你的智慧手錶帶來更好的防護。

如果你在尋找Apple Watch保護殼，免擔心。事實上犀牛盾早已推出了不少產品，針對最新的Apple Watch Series 6以及Apple Watch SE，也都有專屬配件。犀牛盾的Apple Watch保護殼，沿用了CrashGuard NX模組化手機殼的概念，分為飾條與外框，讓你可以像組合手機殼一樣，隨著場合、心情、穿搭為手錶配上獨特的保護殼組合！犀牛盾的Apple Watch CrashGuard NX模組化手機殼，通過了SGS認證的衝擊防護能力，即便經常跑跳碰的使用者也可適用。

犀牛盾推出的Apple Watch CrashGuard NX模組化手機殼全色系。（黃慧雯攝）

犀牛盾推出的Apple Watch CrashGuard NX模組化手機殼，採用模組化設計。（黃慧雯攝）

除了犀牛盾的產品之外，近期在台灣滿活躍的CASETiFY事實上也有推出類似產品。而與犀牛盾不同的是，是一體化的軟質保護殼，脫下錶帶後可以像是為手錶穿上防護衣一樣套上保護殼，就可以為手機帶來額外的防護。CASETiFY目前提供的款式較少，包含42/38mm的（亮面）黑色、金色、銀色保護殼（可分別適用42/44mm、40/38mm錶殼的Apple Watch），相對於犀牛盾Apple Watch CrashGuard NX模組化手機殼來說，CASETiFY推出的產品更輕薄，不會再裝上後讓手機體積放大太多，適合喜愛低調的用戶（CASETiFY也有針對Apple Watch推出錶帶產品，有需求的網友也可參考）。

配件品牌Casetify有針對Apple Watch推出專屬保護殼，分42/38mm尺寸。（黃慧雯攝）

配件品牌Casetify有針對Apple Watch推出專屬保護殼。（黃慧雯攝）

根據使用經驗，除了手機容易不小心摔落之外，智慧型手錶事實上也滿容易擦撞到門框或是牆壁。再加上當前有不少產品都極力提升螢幕尺寸並進一步縮小邊框，雖然看起來顯示視野變寬，但也可能讓手錶邊緣更不經摔。此外維修智慧型手錶的價格，肯定是比維修一般手錶來說高出不少，如果想要讓智慧手錶能陪伴你更長時間，添購一個小小的保護殼不會是太大的負擔。

(科技)