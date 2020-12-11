2021年即將到來，無論今年過得是否順遂，大家都希望自己在明年能夠擁有好運氣。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，以下5個生肖明年最走運，若想要發財一定要好好把握明年的超旺運勢！

▍1.生肖鼠

屬鼠人在明年「六合貴神」到來，時來運轉，一切順利！事業上將有很大的進步，升職加薪不成問題。得到貴人的關照和扶持，不用花什麼心力就能輕鬆賺錢，財富上累積更多，好日子也將如影隨形。

▍2.生肖虎

屬虎人在明年辛丑年多得貴人幫助，是「財官雙美」的好年份。事業上機會多，上班者信心十足，工作順心，正財收入頗豐。生活上有著明顯的改善，手中錢多，不愁衣食，富足快樂一整年。

▍3.生肖兔

屬兔人在明年辛丑年「飛財」星入命，運勢將會發生改變，而且在橫財運上面也會漸漸增多起來。驚喜不斷，幸運無比，會遇見天上掉餡餅的美事。且無論什麼行業賺錢的機遇會比較多，並會有額外的錢財收入。大財小財接連不斷，存款迅速多起來。

▍4.生肖蛇

屬蛇人在明年辛丑年特別幸運，有「三合貴人」相助，一切隨心所願。很容易得到上司、長輩的關注，走貴人運，做事有身邊人的協助。行動力變強，如有賺錢計劃，付諸實行必會有回報，財富積累上將會有一個新高度。

▍5.生肖豬

屬豬人在明年辛丑年有「官印相生」的吉運，對事業運很有利，會帶動薪資的提升，財運整體上是穩中有升的狀態。正財運理想，上班族踏實工作，薪水有望提高，待遇也會變好。經營者穩操勝券，只要把握住機會，自會財源廣進。

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(中時新聞網)