手機、電腦是不少消費者如今必備的個人3C產品，為了對應不同的使用需求，延伸出來的配件也可說是多元又豐富。如果你正在尋找令人安心的手機、筆電相關配件，由一一群前Google員工所創辦的Anker，會是可考慮的品牌之一。

Anker在2011年由前Google工程師Steven Yang在加州創立，致力打造新穎、貼近現代人生活的智慧3C，品牌的產品多元，涉及了線材、行動電源、充電器、藍牙喇叭、耳機等等，曾購買的用戶已經在全球超過2400萬人。

[ 充電器 ]

蘋果iPhone 12系列都沒有搭送充電器，讓選購充電器成為了不少果粉今年關注的話題。作為專注發展行動充電類產品的Anker，最新的PowerPort III Nano充電器，以接近蘋果5W白豆腐充電器的大小，不僅體積輕巧，支援了20W的充電功率，再加上搭配USB-C接口，可以跟iPhone 12系列今年附上的充電線完美搭配，充電效率可達到輕鬆就能達到5W充電器的3倍，更加省時。

PowerPort III Nano充電器體積小巧（左）與Anker PowerDrive II車充包裝盒。（黃慧雯攝）

如果你慣用多接頭的充電器，且目前也仍習慣使用USB接頭充電線的話，Anker PowerPort Atom III Slim，小巧的體積支援了65W充電功率，可最高同時為四個設備充電（3個USB-A，1個USB-C接口），USB-C連接埠最高可輸出45W，三個USB-A則可共享20W充電效率。

Anker PowerPort Atom III Slim。（黃慧雯攝）

因應現代人頗為仰賴手機導航功能，在車上可以搭配使用Anker PowerDrive II車充，提供了2個USB-A充電孔，同時使用時採用Anker獨家的PIQ快速充電協議，僅使用一個充電孔時，為OPPO手機充電因為支援VOOC，可支援至20W。

[ 充電線 ]

購買過充電線的朋友，肯定會對於充電線的品質、使用壽命以及安全性甚為在意。最新的PowerLine+ III USB-C to USB-C 2.0充電線，在實驗室環境可以承受35000次彎曲，抗拉強度可承受約80公斤，可說是市面上超強韌耐用的充電線產品之一。且雖然具備高耐用性，全新的充電線結構還能使它的比其他尼龍編織線細30%，電力傳輸支援20V x 3A，支援PD快充協議。適用於使用USB-C連接埠的筆電來為手機充電，或者是搭配USB-C連接埠的充電器來為手機或其他行動設備充電。

Anker PowerLine+ III USB-C to USB-C 2.0充電線與PowerLine+ III USB-C充電線（右）。（黃慧雯攝）

另外，最新的Anker充電線當然提供了USB-C to Lightning的選項，新的PowerLine+ III USB-C充電線，同樣具備在實驗室環境可以承受35000次彎曲，抗拉強度可承受約80公斤的特性，壽命是普通充電線的35倍，搭配18W以上的充電器，能讓支援快充的iPhone(iPhone 8（含）以上)在30分鐘內充到50%，也比其他尼龍編織線細12%，電力傳輸支援20V x 3A。

[ Thunderbolt Dock ]

如果有在家工作的需求，或者你想要升級辦公室的電腦配備，Anker還提供了PowerExpand Elite這一款13合一的Thunderbolt Dock，配備了2個Thunderbolt 3、2個USB-C、4個USB-A、1個HDMI、SD/microSD插槽、3.5mm AUX連接孔，以及1個乙太網路連接孔。

PowerExpand Elite。（黃慧雯攝）

充電功能上，藉由支援Thunderbolt 3以及PD充電協議，能為多款產品來充電。替筆電充電效率最高達到85W，為手機充電則最高18W。藉由PowerExpand Elite也可以外接5K @60Hz的顯示器，HDMI連接埠則可支援4K @60Hz 的顯示器，可以額外延伸兩個顯示器來提升工作效率，想放大娛樂、遊戲體驗也能輕鬆辦到。

Liberty 2 pro無線耳機。（黃慧雯攝）

除了充電設備之外，Anker旗下的soundcore品牌也有推出無線耳機的產品，包含Liberty 2 pro以及多種類的藍牙喇叭等等。其中最新無線耳機新品Liberty 2 Pro採用ACAA同軸圈鐵聲學設計，是整合動圈與動鐵的解決方案，一次充電就可使用8小時，搭配充電盒可延長至32小時的續航力。採用4個降噪麥克風可以提供更為清晰的通話品質。

除了上述新品，Anker還有提供不少款式的多孔充電器、USB-C集線器（hub）、行動電源、與專注發展智慧家電的Eufy品牌（有掃地機器人、手持吸塵器等產品），產品可說是包山包海應有盡有，有意選購相關產品消費者可以作為參考（註：Anker PowerDrive II車充、PowerLine+ III USB-C（to Lightning）充電線、PowerExpand Elite目前尚未在台引進，但不排除引進台灣的可能性，有興趣的消費者可關注官網）。

(科技)