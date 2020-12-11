娛樂8點半》20世紀20年代是時局動盪的民國初期，那時候受西方文化影響，開始發展許多藝術產業，其中電影娛樂就是其一，也催生出第一批華人演藝明星，而有著「第一艷星」、「演藝女皇」封號的楊耐梅，就是當代最具故事性的奇女子；從富家千金變影后，卻因嗜賭把錢賠光，3段婚姻也沒好結果，更一度淪落街頭當乞丐，在56歲那年病逝，留下一句勸世名言，結束她如戲一般的人生。

楊耐梅本名楊麗珠，1904年在上海出生，她的父親是當地家財萬貫的富商，從小過著優渥的生活，而且她又是獨生女，在家中備受寵愛，相對的也受到期待，父親原本想送她出國深造，再回來繼承家業光宗耀祖；豈料，楊耐梅根本對讀書沒興趣，外型出眾的她，求學階段就熱衷參加課外娛樂活動，也常常和母親去劇場看演出，發現自己對表演很有興趣，便立志當演員。

楊耐梅拍的第一部電影，就讓她爆紅。(圖/ 摘自微博)

毫無表演經驗的她，毅然決然主動到電影公司毛遂自薦，當時電影公司正在製作《玉梨魂》，碰巧缺一個配角，而配角正好就是個美麗驕縱的大小姐，楊耐梅馬上得到踏入電影圈的機會；萬萬沒想到，楊耐梅人生第一個角色，也成功開啟她的傳奇人生。

電影上映後獲得廣大迴響，楊耐梅也因為這齣戲爆紅，開始有數不清的電影工作機會，她像是一塊海綿，透過每一次拍戲不斷地吸收學習，她的人氣也越來越旺；但成名之後，楊耐梅的父母卻強烈反對，認為「演員社會地位不高」，會被上流社會不齒。楊耐梅為了夢想，最後和父母決裂，離開原生家庭。

在擺脫家庭束縛後，楊耐梅私生活變得毫無節制，日日夜夜過著燈紅酒綠的生活。(圖/ 摘自微博)

楊耐梅在脫離家族束縛後，演藝事業更是如日中天，成為當時最受矚目的明星，她的一舉一動都能影響整個社會；不過，也因為事業的成功和擺脫家人，她的私生活變得相當放蕩，日日流連燈紅酒綠的場所，每晚勾著不同的男人，各種緋聞和惡評也接踵而來。

而在楊耐梅減少拍戲又成立公司期間，她卻染上毒癮和嗜赌成性，連公司都變成賭本，後來更直接把公司賭到沒了，害她只能復出拍戲賺錢；無奈的是，在遇到戰爭爆發，她復出失敗，當時也和第三任丈夫離婚，原本美好的人生卻什麼都沒了。

楊耐梅晚年淪落街頭乞討，但上了年紀的她外貌還是相當有韻味。(圖/ 取自中時資料照)

最慘的是，1957年有人發現楊耐梅窮到在香港西環街頭乞討，看到她穿著已破爛的奢華衣服，氣質優雅的坐在街邊，令人難以置信是當年紅遍全國的女演員；所幸由台灣「大陸災胞救濟總會」安排港星王元龍救助，後來她移居台灣的女兒，也把楊耐梅接到台灣團聚。

楊耐梅在1960年2月27日於台北病逝，享年56歲；她在死前曾囑咐女兒，盼自己大起大落的人生，能告誡世人，「余衷想前事，如春夢一場，甚思同業後輩，以余為借鑒，得意時切要留做後步，為老年時作計算」。她的傳奇人生，最後以悲劇慘淡收場，讓人不勝唏噓。

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(中時新聞網)