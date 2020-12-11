從衛武營五號出口出站，漫步區域街道，彷彿來到了夢幻世界，無論角落、涼亭、圍籬，甚至透天厝，都繪有繽紛色彩。初見時感到驚訝，細看後忍不住想探究創意從何而來，是誰把腦海中的獨角獸、幾何色塊、彩色鳥靈活呈現出來；將七、八層樓的住宅大樓，變成蔚藍熱鬧的海底世界；與肩高度的圍籬，塗繪漂亮展翅的蝴蝶，寫上「花若盛開、蝴蝶自來」。這就是苓雅衛武營壁畫村的魅力：「畫不語、人自來」。

各國藝術家的思維脈絡，蘊含著他們對於高雄的觀察與狂想。(圖/苓雅區公所提供)

苓雅國際街頭藝術節自2016年起舉辦，至今已第五屆，每屆邀請世界各地的藝術家一展才藝，截至今年作品共超過一百幅。雖今年受到全球疫情影響，國外藝術家無法前來共襄盛舉，卻也意外地打造出新合作模式，讓無法來台的國際藝術家跨海設計草圖，交給台灣團隊創作上色，本次藝術節能欣賞各國藝術家的思維脈絡，其中蘊含著他們對於高雄的觀察與狂想。

原有涼亭搭配立體彩繪手法，拍照更具真實感。(圖/苓雅區公所提供)

今年衛武營壁畫村增添許多新作，像建軍路6巷，規劃以「狗」為彩繪主題的「旺巷福弄」，搭配美食圖案，打造一座美食王國；別的區域結合高雄市青年家具街商圈發展促進會，從產業出發以家具週邊產品為主題，創作出家具3D地景藝術創作；另外還有17隻彩繪羚羊，出自不同國家藝術家之手，是近期網美打卡的新亮點。

區域彩繪作品眾多，吸引參觀民眾與畫作互動拍照。（(圖/苓雅區公所提供)

閒暇之餘，不妨攜家帶眷、約上好友，造訪探索壁畫村，可以邂逅栩栩如生的海洋生物，或是進入奇幻的異想世界，除了用眼睛靜靜欣賞，也能夠發揮創意和彩繪主角互動自拍，帶著想像力，來一探究竟！

除了大幅彩繪作品，路旁變電箱也藏有巧思。(圖/苓雅區公所提供)

衛武營壁畫村

衛武營捷運站五號出口

本文作者：Ruby

《Takao樂高雄》2020/12 NO.12

(中時新聞網)