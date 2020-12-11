尋常的高雄午後，一個剛學會走路的可愛小女孩，搖晃著腦袋，脫離爸爸的懷抱往前奔跑，一旁優雅美麗的媽媽，正笑著望向父女倆，任誰都會為這樣幸福家庭會心一笑，認為他們只是新手爸媽。

周末時，高雄市中心的公園、博物館等地，都可見禹道瑞一家人的身影。（圖/曾信耀攝）

當守候女兒的溫柔爸爸，轉身露臉，才讓人認出這名謙稱自己中文講得「馬馬虎虎」的年輕華裔男子，擁有一點都不馬虎的身分，甚至被媒體稱為經歷超狂的美國在台協會高雄分處處長禹道瑞(Mason Yu)。

牽著小女兒的禹道瑞，散發有女萬事足的好爸爸光芒。（圖/曾信耀攝）

曾在美國擔任國務卿特別助理，也曾派駐新加坡、成都、上海、沙烏地阿拉伯等多國的禹道瑞，今年八月履新接任高雄分處長，不過，他對高雄並不陌生。

被一碗鵝肉飯收買的美國胃 被無數人情味打動的美國心

原來，這是禹道瑞第二度駐台。時隔多年，美國在台協會高雄分處辦公室也已經自當年的市中心舊址搬遷至前鎮區的摩天大樓，他依然如數家珍地談起私房美食地圖。

「鵝肉飯！我試過全台各地的鵝肉飯，最棒的一個小店就在六合路上，只要有外國來的朋友，我一定會推薦他們，不能錯過高雄的鵝肉飯，連老闆都認得我！」禹道瑞語帶雀躍地說著。原來當年的他，還是黃金單身漢，下班會沿著街道小店一家一家嘗鮮，一次意外地走進這間小店後，讓在美國長大、極少接觸鵝肉美食的他，驚為天人、一試成主顧。

十年後再度駐台，他不僅有了新的職場挑戰，也踏入人生新階段。成為帶著嬌妻與幼女就職的新手爸爸，他們開始在家料理簡單的美式食物，假日出門最常去的地方，就是老少皆宜的公園。每當看著女兒挺著小身板，在公園模仿阿公阿嬤的運動和體操，引起老人家的注意和自然互動，這是在美國生活背景下，難以想像的體驗。

禹道瑞認為，「很多國際大城市給人很急促的感覺，人們也沒有機會好好享受生活，但是高雄不會，這邊的人喜愛外出、享受生活，我們能帶著孩子在這邊生活，心懷感謝，因為充滿了安全感。」。

你好我好 他將推動台美雙邊未來一起更好

在禹道瑞眼中，高雄不僅宜居宜家，也是一個越來越國際化的海港城市。他親眼見證，曾經只有兩條路線，少數學生才會搭乘的捷運，現在明顯人變多了，很多辦公室同事，都選擇搭乘捷運通勤。對他而言，「雖然現在有新的大眾交通工具，新的美麗建築，街上也能見到越來越多外籍旅客，但是高雄人的友善、好客，卻從未改變。」

因此，禹道瑞就任後，也相當積極尋覓台灣在地夥伴共同推動台美關係的增進，無論是人民的互動、文化的交流，或是雙邊經貿的開放與成長，都將是他未來重點發展的方向。

以11月美國在台協會高雄分處與海洋委員會合辦的「2020 台灣海洋青年論壇」為例，結合雙語教育與海洋永續發展的概念，共吸引了全台三十間學校參加，不只為台灣學子帶來國外最新研究與科技，此次擊敗眾多國際學校，奪下冠軍的屏東高工學生，也讓他印象深刻。透過學生努力，跨越語言隔閡，提出精闢的「減少海洋廢棄物計畫」，讓他由衷感受到台灣學子對海洋議題的關切。

其實，海洋無國界，心之所向也並無差別，台美雙邊的家常食物或許不同，聆聽的音樂也有差異，但還是有許多相似之處，對於更美好的明日，都一樣期待，禹道瑞正努力用更貼近在地的視角，為雙邊找出雙贏互惠之道。

美國在台協會高雄分處

美國在台協會高雄分處，是美國國務院根據《台灣關係法》所設置的民間非營利組織，透過活躍的公共外交活動，致力開展加強美國與南台灣人民之間的關係，並為居住在南台灣的美僑，提供適當的僑民服務。

重視家庭的禹道瑞，也從女兒的視角認識不同的台灣。（圖/曾信耀攝）

本文作者：Jasmine Wazowski

《Takao樂高雄》2020/12 NO.12

(中時新聞網)