這個醫生沒有穿白袍，沒有聽診器，臉上畫得五顏六色，還帶著一個紅鼻子！只要這個醫生一出現，病房裡就騷動了起來，專治哭哭的紅鼻子醫生，走進醫院為孩子打造充滿笑聲的想像世界。

紅鼻子醫生工作流程中的病情記錄交班非常重要，包括病童性別、治療等，必須根據每位病童設計表演內容。（攝影/曾信耀）

台灣第一個專業小丑醫生組織

「紅鼻子醫生快到了，今天是誰來呢？」在醫院治療室經常籠罩哭泣與低潮的日常裡，每週總有一天，長期住院的孩子開始有了熱切的期待。在台灣，有一群紅鼻子醫生，他們致力為病童與家屬帶來笑容，幫助病童面對治療過程中的恐懼與焦慮，紓解病童身心的病痛與壓力，為冰冷的病房注入愛的溫度，也為病童帶來歡笑與希望。

紅鼻子醫生準備換裝暖身了。（攝影/曾信耀）

紅鼻子關懷小丑協會是台灣第一個專業小丑醫生組織，每位小丑醫生必須經過專業訓練，內容除了表演藝術課，還包括醫療理論課程。由於每個病童狀況不同，紅鼻子醫生會針對每位病童設計表演，像病童恐懼打針、抽骨髓，此時唱歌給病童聽，讓他們轉移注意力等。除此之外，紅鼻子醫生的陪伴會遍及病童家屬及醫療人員，藉由表演來緩解醫療團隊工作的壓力，安撫兒童的心靈與家屬精神上的疲憊。

在醫院治療的病童開心期待著紅鼻子醫生來巡房。（照片提供/紅鼻子關懷小丑協會）

紅鼻子醫生角色上身

兩位紅鼻子醫生現身高醫，這天是紅鼻子醫生巡房的日子。在多功能室裡，周韋廷、朱殷秀兩人開始畫上小丑妝，戴上紅鼻子，護理師帶來調查單，討論每位病童的病情，逐一交班給紅鼻子醫生；紅鼻子醫生認真做筆記，記住名字與病症，安排病房表演順序，上場前暖身準備，阿嗚與淘氣兩位紅鼻子醫生，此時完全角色上身。

打扮成小丑模樣的紅鼻子醫生進到病房裡，用音樂、遊戲、即興表演與病童互動，遇到治療室的小baby打針哭得唏哩嘩啦時，紅鼻子醫生也會在周圍輕柔地演奏、彈唱安定的旋律，藉由音樂與戲劇來轉移注意力，讓當下的氛圍不那麼緊繃。從事紅鼻子醫生工作三年的阿嗚說，在診療室不只是一段陪伴的過程，對自己而言，也是學習同理心，理解他人的痛苦。

紅鼻子關懷小丑協會是台灣第一個專業小丑醫生組織。（照片提供/紅鼻子關懷小丑協會）

為孩子創造歡樂一瞬間

劇場演員出身的淘氣解釋，與劇場表演不同的是，劇場會經過排練，而紅鼻子醫生工作的每一刻都是即興反應，一般會有個簡要的腳本，進到病房時要隨時調整演出內容，保持不怕挫折失敗的小丑特質。讓在醫院治療的病童打開心防，並不是件容易的事，當紅鼻子醫生在病房門口一次次大聲唱歌，看見門縫一次次被打開，從冷漠拒絕到欣然接受，對紅鼻子醫生是挑戰、也是鼓舞。「那個小女孩說她明天要出院回家了，我對她自我介紹『很開心認識妳，我叫淘氣，希望妳會記得我』」，在每次的感動回想中，淘氣特地分享這個長時間累積來的特別經驗。

長期進出醫院的病童，習慣承受身體痛楚，壓抑情緒波動，往往比較早熟聽話，小丑的出現對他們而言，提供了可以紓解自己病情與家人壓力的出口，「我們最開心的是，他們可以展現小孩子愛玩的天性，在我們面前不是像成熟大人來面對治療，而是小朋友該有的樣子，」阿嗚說。

從2015年起，紅鼻子醫生陸續進駐台大兒童醫院、台北榮總、台中榮總、中國醫大兒童醫院、高雄榮總、高醫等六間醫院，並啟動「蒲公英計畫」至非駐點醫院巡演、講座，明年起在高醫將展開高齡小丑醫生演出，用愛與歡笑守護並溫暖人心，為醫院裡的每個人加油打氣。

本文作者：Winnie

《Takao樂高雄》2020/12 NO.12

(中時新聞網)