內門是四周惡地圍繞出的一個低地，如果你印象中的內門，只是火鶴花、宋江陣、總舖師的故鄉，請跟著本期地圖遊高雄，來看看內門山明水秀、多元文化不為人知的內在美。

全台唯一的鴨母王祠，是極具歷史意義的觀光勝地。（攝影/曾信耀）

鴨母王朱一貴，趣味歷史走一遭

內門有三寶，宋江陣、火鶴花、總舖師；高雄內門被冠以「藝陣之鄉」其來有自。內門宋江陣源於羅漢門迓佛祖遶境隨行護駕陣頭，迄今兩百多年歷史，成員以當地居民組成，由強身、保衛、團結鄉里的組織，轉變為歲時娛神的宗教活動，進而成為知名的民俗技藝表演，是台灣數十年來社會與政治環境變遷的縮影，如今更是台灣藝陣文化觀光最重要的代表活動。

從台3線進入內門地區，沿途寺廟為數頗多，不難想見當地宗教信仰與常民生活密切相關，除了有建廟三百年歷史的內門紫竹寺，與內門南海紫竹寺、順賢宮輪辦的宋江陣活動，早已是地方上一年一度的嘉年華會。比起內門紫竹寺廟貌壯偉華麗，鴨母寮興安宮棲身在小村莊裡，誰說小廟容不下大菩薩？這裡有內門最出名的人物——「鴨母王朱一貴」。

「頭戴明朝帽，身穿清朝衣；五月稱永和，六月還康熙。」鴨母王朱一貴紀念碑文記載了台灣第一位皇帝的故事。明鄭滅亡後，與明朝皇帝同姓又曾是鄭成功部將的朱一貴，來台暫充低級吏役，後移居羅漢門，以養鴨為生。因心繫復明，清初台灣官吏貪贓枉法，朱一貴見時機成熟，遂率領憤慨的居民起義，七日內攻破台南府，一統全台，被擁為「中興王」，建號「永和」，登基為帝。

民間流傳他指揮鴨群頗有一套，只要竹竿在手，可任意驅使鴨群排陣及行動，而且每隻母鴨生的蛋都有兩顆蛋黃，因此被尊稱為「鴨母王」。朱一貴的英雄形象深植人心，因此居民替其修廟建祠，興安宮供桌供奉著木鴨與鴨蛋，是台灣少見的廟宇情景。廟前還有一口當時朱一貴飲用、養鴨的水井，鴨母王朱一貴文化園區也重現當年養鴨池的景象，池塘中央有一尊全台最大的「鴨母王」朱一貴石雕像，在肅穆的廟宇信仰中，帶來民間奇聞軼事的戲劇性。

308高地品嘗月世界美食

三平里的彩繪文化巷，從台3線起點到高122線終點，共有10座彩繪牆，綿延3公里。（攝影/曾信耀）

沿著高122線往308高地前進，途經三平里時，遇見長達3公里的公路彩繪牆，沒有一般擋土牆的老舊感，打造出有特色的彩繪文化巷，讓人遊興十足。三平里彩繪文化巷從台3線起點到高122線終點，不只有觀音神像呈現當地宗教文化，還有火鶴花、宋江陣、總鋪師等內門三寶公路畫廊，徜徉整路、賞心悅目。

308高地位於高雄內門與台南左鎮、龍崎交界處，海拔標高308公尺，內門308高地早期為軍方管制用地，故以標高308公尺命名，加上四周無高山屏障，使得308高地視野奇佳，能遠眺草山月世界惡地形及嘉南平原，視野清晰時更可看見台南海岸，從日出到日落，風光綺麗，變化萬千，入冬時節登高賞景，天氣晴朗的黎明，站在制高點上，日出與多層次的雲海成為許多攝影師朝聖之地。

精選山上放山雞，利用鹽巴包覆、鋪底再烘烤的鹽焗雞，大口咬下皮酥肉嫩汁美味。（攝影/曾信耀）

高122線上有不少土雞城，20多年前洪連和加入農村青年回鄉而開啟休閒農業，除了協助當地農民推廣在地農特產，也利用坐擁草山月世界的最佳視野，讓美味山產遠近馳名，無論是桶仔雞、鹽焗雞，或清蒸筍殼魚、南瓜米粉盅，都是推薦必嘗的在地美食。

西拉雅平埔族聚落傳說

內興里里長力永信為內門罕見姓氏的有「力」人士。（攝影/曾信耀）

內門最特別的文化則與西拉雅平埔族息息相關，內門舊稱「羅漢門」，有一說是來自平埔語「RUOHAN」音譯而來，隨著漢人移入開墾，漸漸族群融合成為多元文化的地區。內門住民早期大部分都是平埔族西拉雅人，清朝年間，平埔族頭目協助平定「黃教之亂」，獲得乾隆皇帝賜姓，於是族人群起請求賜姓，以平埔族語直譯成漢姓，因而延伸出許多奇妙的罕見姓氏，如：力、机、姬、卯、候、毒、蘭、藍、東、買等，逾20種罕見姓氏，是全台灣罕見姓氏密度最高的地區。

走訪農村再生計畫中的內興社區，正好巧遇內興里里長力永信，果真「力」刻馬上遇見內門罕見姓氏，全台灣姓「力」的人，幾乎都是從內門發展出去，因此常被在地人戲稱「有力人士」。

在力永信里長帶路下，我們有幸造訪傳統農村難得一見的原始土埆厝，以及因大雨而頹圮的竹籠厝，「以前內興里整個聚落都是土埆厝，很典型的農村生活，三合院建築旁有豬寮，那時沒有自來水，家家戶戶都會挖水塘，靠汲水過活」。

龍眼咖啡自種自烘

老三咖啡館自種自烘的咖啡有「龍眼咖啡」之稱，咖啡透著龍眼果香餘韻。（攝影/曾信耀）

經過青春埤，來到老三咖啡館，冬日午後風和日麗，很適合來杯手沖咖啡的美好時光。羅玉厚、陸麗貞夫妻十多年前退休返鄉，將老家農地整理成自然農法的農場，一年四季有荔枝、龍眼、洛神花、香蕉、火龍果、咖啡、薑黃、高麗菜、金針花、山芋頭、蒜苗等數十種作物，農場還有養雞、養鵝，連吳郭魚養殖池都有，陸麗貞笑說，「這些就是我們無菜單料理的食材來源」。

老三咖啡館利用以前的羊舍改建而成，「這裡的咖啡被叫做龍眼咖啡」，羅玉厚解釋，因為內門屬於烏山山脈，海拔較低的丘陵地形，使得咖啡樹與龍眼樹花期重疊，因此蜜蜂授粉時互相影響，形成內門當地咖啡特有的龍眼風味。

「我不在咖啡館，就是在往咖啡園的路上。」這次來內門，不為總舖師、宋江陣慕名而來，尋找山中的畫廊公路，喝杯龍眼咖啡，內門也可以這樣玩！

• 興安宮

地址：高雄市內門區鴨母寮8-10號

電話：（07）667-1071

• 草山308高地洪代表

地址：高雄市內門區三平里烏西崙11-1號

電話：（07）667-3743

時間：10：30～22：00（點餐至20：00）

• 老三咖啡館

地址：高雄市內門區內興里土庫12號

電話：（07）668-1156（無菜單料理採預約制）

時間：11：00～21：00

本文作者：陳婷芳

《Takao樂高雄》2020/12 NO.12

(中時新聞網)