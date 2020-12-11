超大新品種鯨

科學家說，他們發現了一種先前不為人知的鯨，大小像馬一樣，重約1公噸。而牠們在地球上生存的歷史，可能就像人類一樣長。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，3隻尚未命名的新品種喙鯨出現在墨西外海的聖貝尼托群島（San Benito Islands）水域附近。美國科學家除了拍照、錄影外，還用了專業水下麥克風，以錄製這些鯨所發出的迴聲定位信號。

專家在研究這些水下照片後發現，牠們的牙有別於其他喙鯨，位在截然不同的地方。而牠們發出的迴聲定位信號，也十分獨特，完全是前所未聞。

美國聖地牙哥斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）的巴羅（Jay Barlow）博士說，他們沒料到，會在相關水域發現這種前所未見的鯨。當他想到，他們可能成就多數人所說的不可能任務時，真是既驚又喜。他說，能發現這種新品種喙鯨，可說是這輩子最大的驚奇。事實上，他們原本要調查另一種已知的鯨，卻沒想到有這意外大發現。

(中時新聞網)