【回憶殺】42歲女星林嘉欣是首位榮獲金馬影后、最佳女配與新演員的大滿貫藝人，感情生活也跟戲劇一樣轟轟烈烈，曾瞞著經紀公司遠走加拿大生女，還爆出小三風波。

林嘉欣有台、日血統，外型相當甜美清純，16歲以歌手身分出道，拍過多部MV和廣告，同時跨足偶像劇，但她與恩師張洪量爆出合約糾紛，不顧家人反對飛到香港另謀生路，想不到這個決定是大大改變她人生的轉折，她遇上貴人爾冬陞，獲得星皓公司力捧，一口氣拍了《男人四十》、《戀愛行星》和《異度空間》，其中她在《男人四十》飾演叛逆女學生，與擔任中文老師的張學友擦出師生戀，生動又自然的演技大獲好評，得到金馬獎最佳新演員及最佳女配角，香港電影金像獎也頒獲最佳女配給她。

林嘉欣赴港發展相當順利，是各大頒獎典禮常勝軍。（圖／中時資料照）

林嘉欣的星途從此大開，創下連續4年提名金像獎最佳女主角的紀錄，許多知名導演對她的表現也讚譽有佳，演藝事業可說是衝到最高點，未料形象清新的林嘉欣爆出密戀已婚導演袁劍偉2年，2010年未婚懷孕遠赴加拿大待產，宣稱要退出演藝圈，令蒙在鼓裏的經紀公司措手不及。

對此，袁劍偉出面為愛妻闢謠，他說2006年與前妻分居，2008年重逢林嘉欣時已辦妥離婚手續，所以她並不是第三者，兩人也在加拿大註冊結婚，成為合法夫妻。曾與林嘉欣合作的導演許鞍華證實小倆口交往時，袁劍偉已經離婚，替林嘉欣澄清並無介入他人婚姻。

袁劍偉（左）表示恢單才交往林嘉欣，沒有小三之說。（圖／中時資料照）

林嘉欣產後3年復出拍戲，2015年再以《百日告別》勇奪金馬影后，不過，她似乎難以撕掉小三標籤，參加陸綜《奔跑吧兄弟》慘被網友酸是「史上素質最差嘉賓」，但私毫不影響夫妻感情，結婚10年依舊甜蜜。

(中時新聞網)