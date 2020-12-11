只要50元海鮮味噌湯 裡面竟有一整隻螃蟹！

你聽過一整隻螃蟹的海鮮味噌湯才50元嗎?YouTuber「Hello Mr. Sean 我是香老闆」在頻道分享位於龍城市場一家新鮮又好喝的螃蟹味噌湯，價錢50元成為民眾大推的銅板美食。

50元的海鮮味噌湯，除了有螃蟹、鮭魚肉、干貝，還有一隻完整的紅蝦。湯頭現煮，充滿蝦頭及蟹殼的鮮味，讓香老闆大力建議上桌不要放涼，立刻嗑光。

除了海鮮味噌湯，還有饕客最愛的海鮮丼飯，內含干貝、花枝捲、星鰻、甜蝦、兩種生魚片以及蟹肉棒與玉子燒等，香老闆大嚐一口生魚片驚嘆表示，魚肉味道十足也很香濃，沒有魚腥味，鮑魚軟硬適中，其中保有彈口口感，讓他十分滿意這碗海鮮丼飯。

影片引起喜愛海鮮的民眾紛紛表示，「那碗滿滿的海鮮看起來就好好吃喔，加上螃蟹味噌這天氣太適合了」、「支持香老闆的傳統市場小吃美食推薦，美食評論超會講的阿~ 還不看爆它」、「60元味噌湯料多，價格實在，增廣見聞了，已分享」、「真的便宜啊，性價比好高」。

(中時新聞網)