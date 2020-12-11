台灣東北部地區昨(10日)晚間21:19發生芮氏規模6.7地震，造成全台狂晃，女星謝忻更是被這突如其來的地牛翻身，嚇到整個人躲在桌子下狼狽痛哭，口中不斷念著「地震好可怕」。只是就有眼尖的網友發現謝忻好像走光露點了。

昨晚發生規模6.7地震，而這也是台灣今年以來的最大地震，相當於5.6顆原子彈。而謝忻也在臉書有感而發地寫下：「人生好難⋯錢好難賺。我真的好怕地震，希望大家一切平安。」還曝光一段自己狼狽躲在桌下大哭的21秒影片。

謝忻被網友發現露點大走光。(取自謝忻臉書)

謝忻貌似在工作過程中，突然遇到大地震，整個人嚇到躲在桌子下方哭泣，口中還不停說著「嗚…地震好可怕…我不要出去！」接著更乾脆趴在地上，明顯被嚇得不輕。

謝忻躲地震，頻頻走光。(取自謝忻臉書)

只是網友就發現影片中藏著更大亮點，那就是謝忻疑似在趴地的時候露點了，「不知為何才21秒，我已經看了半小時」、「影片有亮點」、「這角度哎呀，我們都被震到了」、「下架影片吧！露點了」。

(中時新聞網)