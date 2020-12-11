不管「大鬍子」哈登如何增添自己有意願加盟的球隊名單，火箭想把他放走機率仍很渺茫！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞11日爆料，哈登目前除了籃網與七六人以外，更把公鹿、熱火兩支東區強豪列在他願意投靠的球隊名單中。

目前哈登才剛返回休士頓，且預估最快要到下周二，也就是15日才能重返火箭團體訓練，根據查拉尼亞收到的線報，哈登現在跟火箭管理階層並未進行任何交流，只有跟他原本屬意的火箭總教練人選約翰盧卡斯有過對話，內容並未曝光。

只是光從當前狀況來看，籃網明星前鋒杜蘭特與七六人總教練瑞弗斯先後表達沒有考慮哈登加盟可能性，上季聯盟戰績第1的公鹿，雖然仍對溜馬後衛歐拉迪波、籃網後衛丁維迪很有興趣，卻跟熱火同樣不太可能砸下足夠籌碼招募哈登。

查拉尼亞除了爆料擴編自己願意加盟的球隊名單，也爆出湖人正在等待雷霆裁掉阿里查，只要一旦成真，湖人就會考慮找來曾在2009年幫助湖人奪冠的阿里查，問題是阿里查目前還在爭搶孩子撫養權，已跟雷霆暫時請假，預計新球季仍會先留雷霆。

(中時 )