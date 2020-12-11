美式賣場好市多（Costco）販售許多超值的進口商品，深受民眾喜愛。賣場也有許多款熱賣明星商品，其中一款就是好市多的全脂鮮乳，常常能看到人手一組放進推車。不過近日有民眾逛賣場時，發現好市多鮮乳出現罕見的「黃色蓋子」，讓他嚇到不敢買。對此，好市多官方表示，目前仍在查證中。

據了解，好市多販售的品牌全脂鮮乳容量有1.89公升，一組兩瓶裝，只要200多元，讓許多大推其CP值。不過近日有民眾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，其中一瓶鮮乳竟出現稀有的黃色瓶蓋，其他外觀皆一致，產品保存期限也沒有問題，讓他感到相當好奇。詢問「有人知道這是怎麼一回事嗎？真特別，但是不敢買！」

貼文一出，特殊的黃色蓋子也引起討論，網友打趣表示「限量版」、「收集黃金瓶蓋可以換獎品」、「金星會員專屬限量奶？」、「恭喜中獎 再來一瓶」、「說不定瓶蓋可換IPhone 12」。也有人推測，可能只是人為惡作劇，「都一樣，都是牛奶，顏色不一樣而已」。不過，若在賣場看到，自己也不會想購入。

對此，好市多官方僅表示，目前還在查證中。

(中時新聞網)