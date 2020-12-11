據刊載於《公共科學圖書館期刊》(PLOS ONE)的1篇文獻顯示，越南的蜜蜂會收集蜂巢附近的動物糞便，以「放屎抹壁」的方式防止黃紋大胡蜂的襲擊；不過，西方蜜蜂就沒有這項「特殊技能」。這是首篇發現蜜蜂懂得「使用工具」的文獻，也是首起蜜蜂會「吃屎」攝取養分的案例。

〈蜜蜂使用動物糞便保護巢穴免受大黃蜂襲擊〉一文，披露蜜蜂會使用口器收集雞糞、牛糞甚是人類的尿液。當牠們返抵蜂巢時，將排泄物塗抹在入口周圍，以保護蜂巢免於黃紋大胡蜂的攻擊。特別是雞與豬的大便，因臭味更濃而為蜜蜂所喜愛。

此外，這不僅是學界首次發現蜜蜂「已知用工具」，更是首起蜜蜂會「吃屎」補充養分的案例。除用口器將糞便帶回去築城池外，研究團隊還發現「吃大便」能提供蜜蜂鹽分。

研究人員表示，越南的養蜂人家往往在蜂巢入口處發現神秘黑點，這段江湖傳說引起研究者的興趣。研究人員深入了解後發現這真的是蜜蜂的「防禦工事」；特別是針對有「亞洲致命殺手」渾號黃紋大胡蜂。不過，仍不明白動物的大便究竟有甚麼魔力，可驅趕侵略性甚強的大胡蜂。

作者之一的麻州衛斯理學院生物學教授馬蒂拉(Heather Mattila)表示，「這相當瘋狂，因為一般蜜蜂並沒有收集糞便的習慣」。其解釋，蜜蜂以使用多種戰略抵擋掠食者的攻擊而聞名於世。「放屎抹壁」就是用來防止大胡蜂破壞「殖民地」的一種防禦措施。但是，北美地區的蜜蜂就沒有學會這項秘技。因此面對大胡蜂的表親─殺人蜂攻擊時，顯得脆弱無力。

不論是大胡蜂還是殺人蜂，都是蜂界有名的殺手；稱霸蜂界與昆蟲界的體型，每小時24.8英里的飛行速度，往往能在數小時內就將整個蜂巢「屠城」。

眾所周知，蜜蜂在傳遞植物花粉扮演著重要角色，而全球蜂群大量地減少也讓人類賴以為生的糧食供應受到威脅。專家憂心，北美的蜜蜂在疾病、生活環境的喪失與農藥威脅下，又不會「放屎抹壁」的絕技，恐讓牠們數量迅速減少。更不用說目前華盛頓州、哥倫比亞，都發現殺人蜂的蹤跡。

(中時新聞網)