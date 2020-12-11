有「最正英文講師」之稱的小花（Rebeca），因為擁有高顏值、傲人身材，在IG吸引13萬粉絲追蹤，人氣火紅，不時會分享養眼辣照，讓許多男粉直呼想重當學生，近日她又曬岀新的穿搭照，I字深溝大解放，讓粉絲看了快暴動。

照片中，小花上身穿著中洞大開的蕾絲衣，內裡雖然有搭配小背心，但仍藏不住雪白豪乳，上衣看起來就像快撐爆，胸前超深一條線也十分搶鏡，而她下身則是搭配貼身短裙，腿根若隱若現，苗條曲線展露無遺，吸引許多粉絲留言直誇「天啊 太美了」、「有這種老師，我一定不翹課」、「穿這樣我一定更不專心了」、「我的天啊...我怎麼都沒有這樣的老師」、「想報名上課了」。

小花中洞大開，解放胸前一條線。（圖／翻攝自IG）

事實上，小花在大學時期當過展場兼職模特兒，不論是車模還是Cosplay動畫角色都難不倒她，擁有商業頭腦的她，碩班畢業後不再讀博士，也卸下模特兒身份，反而決定開始創業，現在除了是英文講師，在微商產業也經營地有聲有色，對於自己未來發展很有想法，也成為她吸粉的另一個特質。

(中時新聞網)