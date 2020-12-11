坐辦公室，還能吃到女同事親手做的愛心便當，這如同夢一般的情景竟然真實上演。一位男網友表示，公司女同事天天送愛心便當給他，這一送就是2個多月。不過當他決定和女同事告白時，結局卻出乎意料，讓全網都感到措手不及。

原PO在「爆廢1公社」上表示，公司的女同事天天送便當給他，前前後後也快兩個月。這貼心舉動終究打動原PO，他心想，不能讓女生這樣白白付出，決定自己也要大膽一點向對方告白。

一天原PO鼓起勇氣，害羞地對女同事說「便當很好吃…我其實也...」，話還沒說完，就馬上被女同事打斷說「真的嗎！那是我哥哥做的，他喜歡你好久了....」。

這令人出乎意料的結局也讓網友笑歪表示，「來了一個措手不及的轉折」、「在一起在一起」、「看吧，他就是靠行動說服您合伙開餐廳」、「男上加男」、「出來混總要還的，而且您還吃了人家2個月」、「先從哥哥下手，再來個雙殺」。

(中時新聞網)