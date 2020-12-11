前日本首相安倍晉三可能訪問台灣？民進黨立委郭國文近日表示，安倍受他之邀有意願，最快可能於明年成行。對此，大陸北京清華大學國際關係學系劉江永教授，接受港媒專訪表示，安倍一直和台灣方面保持較緊密聯繫，他認為，安倍訪台可能性較大。

郭國文8日在立法院質詢行政院長蘇貞昌時表示，2011年日本福島核災後，當時的國民黨政府為確保國人健康，避免民眾吃到被汙染的食品，禁止福島周圍東北五縣市食品(日本核食)進口。而民進黨上台後，是否可能開放？蘇貞昌回應指出，「政府現在沒有在討論與處理此一問題」。

劉江永近日接受香港媒體《中評社》專訪，他提出3點看法回應，第一，已當前的台日關係來看，前陣子台灣首位民選總統李登輝逝世，時任首相安倍晉三就曾託前日本首相相森喜朗率團訪台表達慰問。

第二，安倍晉三其家族和台灣都保持了密切的關係，也是日本政界中「與台灣關係最密切的家族」，安倍弟弟岸信夫，在9月時更出任日本防衛大臣。他認為，台灣方面也希望通過安倍或岸信夫，對日本政界施加影響。第三，台北當局一直希望找到代理人，在國際社會上替他們發聲，呼籲讓台灣加入國際組織。

劉江永強調，安倍就算辭去了首相職務，在日本仍然是國會議員和資深政治家，蔡英文未就任總統前曾訪日，他也非公開接待過，因此成行機會大。至於是否會影響「中日關係」，他評估認為，應該只會對安倍有影響。

(中時新聞網)