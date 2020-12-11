中國大陸日前與鄰國尼泊爾共同宣布全球最高的珠穆朗瑪峰最新測量高度，在經過兩國合作下進行一年多的準備與測量，獲得最新數據是8848.86米。測量過程運用了許多新的科技與近幾年才發射並開始運作的衛星，完全是一場展示科技實力與主權象徵的活動，讓全世界更加認識到，中國大陸將在各方面追求世界第一的目標不會改變。

首次對珠峰進行測量的是英屬印度測量局在1856年進行，當時英國人將它命名為埃弗勒斯峰，測得的高度是8840米。1952年中國大陸才將它定名為珠穆朗瑪峰，並於1961年與尼泊爾訂定邊界條約，其後於1966年至1968年間進行了測量工作，最後測得珠峰雪頂高度為8849.75米，但這個數據未對外公布。直到1975年之前，大陸使用的正式數據都還是英屬印度測量局在1902年測得的8882米。

1975年大陸第二次組織測量隊登上珠峰頂峰進行測量，在峰頂設置覘標，以三角測量與其他觀測的技術，測得珠峰高度為8848.13米。（圖／環球網）

1975年大陸再次組織9人測量隊攻上珠峰，在峰頂設置覘標，以三角測量與其他觀測的技術，測得珠峰高度為8848.13米。此後義大利在1987與1992年進行過2次測量，但因測量方法與技術問題，獲得數據有不少爭議。美國國家地理學會則於1999年主導一次活動，利用GPS設備進行測量，得出珠峰高度為8850米的結論，這也是首次運用衛星來進行珠峰的高測量。

2005年大陸也使用GPS技術進行測量，測得珠峰高度為8844.43米，而同年尼泊爾測得珠峰高度為8847.6米，兩者之間有3米多的差距，雙方主要的差距在中方認為應以峰頂石塊為準，尼泊爾則認為應加上積雪高度。由於雙方公布數據不同，中方一直希望能與尼泊爾同步，對全球最高峰的海拔高度有一個確定數字，才會有這次於2020年雙方合作進行的測量活動。

2020年珠峰高程測量大本營及現場指揮部。（圖／澎湃新聞）

大陸珠峰測量隊於今年5月攜帶大量儀器登頂珠峰進行測量。（圖／網路）

這次中尼兩國的合作測量，尼泊爾的測量隊在去年登頂，而大陸的測量隊則在今年5月登頂，這也是在新冠疫情影響下唯一一支在2020年登頂珠峰的隊伍。尼泊爾使用了12座低於珠峰的山峰與珠峰相比照進行三角計算，以求較精確的結果，大陸測量隊除了使用相同方法外，還攜帶了過去所沒有的最新科技測量工具與儀器，配合天上的遙測衛星與氣象衛星，獲得大量數據後再進行分析計算。

專家指出，這次珠峰測量用了很多最新的測量技術，包括GNSS衛星測量、雪深雷達測量、重力測量、天文測量、衛星遙感等，其中很多儀器設備都是要用人力帶至頂峰才能進行，而當中很多都是大陸的國產儀器。使用的衛星則是首次運用北斗衛星導航系統的信號，來獲得峰頂測量位置的數據，同時參考美國GPS、歐洲伽利略、俄羅斯格洛納斯等衛星導航系統的數據。在獲得所有數據後還要經過精密的計算，大約有50人團隊分組為高程控制網計算、峰頂交會測量計算等7個組來進行。

珠峰的高度一直都在變，因為處於活動板塊交界的地震帶，常因地殻變動而改變高度，但大體上因兩個板塊推擠而逐年長高，大約每年長高1.27厘米。加上各種測量技術進步，每次測得的數據都會有些差異，因此未來每隔幾年就會組織新的測量活動。因為相關數據對鄰近地區地殼水準和垂直運動速率變化，在地震預報和防災減災具有重要意義。精確的峰頂雪深、氣象和風速等資料，也能做為冰川監測、生態環境保護等方面研究的第一手資料。

這次的測量不僅對中國大陸來說有展示科技實力的意義，更重要的是在新冠疫情與美中對抗的大環境下，被大陸媒體宣傳為具有里程碑意義的活動，兩國政治互信日益增強，是共建「一帶一路」的成果。在舉世知名的珠峰上進行科學探索，對深陷國際不利局勢的大陸來說，意義更非同小可。

(中時新聞網)