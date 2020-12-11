俄國10日宣布，2021年2月將參與逾30多國於巴基斯坦外海舉行的「AMAN-2021」反海盜演習，這將是10年來俄國海軍首度與北大西洋公約組織的成員，一同進行演習。

俄國國防部聲明稿指出，「AMAN-2021」反海盜演習將於巴基斯坦喀拉蚩(Karachi)附近海域登場；參演國家包括英國、美國、土耳其、日本、中國大陸、俄國等逾30個國家。

北約聲明稿表示，由30多個國家組成的參演集團，目前還沒有與俄國共同演習的計畫；不過，是否參演取決於每個國家自行考量。北約官員則強調，由於俄國於2014年自烏克蘭手中非法併吞克里米亞，雙方的實際合作仍處於中斷階段。

上一回俄國海軍與北約國家軍艦一同參演，為2011年北約領導、於西班牙外海登場的「英勇君王」演習。因此，「AMAN-2021」是睽違10年以來，俄海軍首次與北約同臺演習。

事實上，冷戰結束後，俄國與西方國家的關係始終萎靡不振；自克里米亞遭併吞到駭客干預美國大選，再再讓雙邊關係跌落谷底。日前美智庫更投書「Defense News」，指出川普雖然常常抨擊北約盟友在國防上搭便車，但是川普成功地讓北約增強東翼的嚇阻力，使俄國芒刺在背。

相對地，俄國則不斷增加波羅的海海港城加里寧格勒的兵力，以回應北約東翼增兵，這讓該區域軍事化達到前所未見的程度。

(中時新聞網)