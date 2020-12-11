震不停！凌晨2點15分宜蘭外海再度發生規模5.6地震，最大震度宜蘭4級。震央位在宜蘭縣政府東南方31.3公里，地震深度63.2公里。除了屏東縣以外，其餘縣市皆有感。

10日晚間9點19分宜蘭外海發生規模6.7大地震，撼動全台，此後也分別在晚間9點27分、11日凌晨1點31分發生2次規模4以上的小區域餘震。

各地震度為宜蘭縣4級、雙北、桃園、南投、新竹、雲林、嘉義與花蓮縣3級。

(中時新聞網)