據多家外電報導，日本政府將於18日登場的內閣會議上，敲定9日通過的飛彈防禦草案全文；其中，將明文載入引進能從敵方射程外攻擊對手的「長程距外飛彈」(Stand-Off Missile)，還強調操作上要能自陸海空發射。然而，《產經新聞》質疑這與「飛彈防禦有何不同」；《每日星報》則描述此為「衝著中國大陸與北韓而來」。

《共同社》報導指出，這份草案陸上自衛隊12式岸基反艦飛彈的射程延長具體文字化。儘管草案中刪除敏感文字，如「擁有攻擊對方國家領土內，能夠瞄準日本本土的彈道飛彈基地之能力」；但距外攻擊能力恐牽動周邊國家敏感神經，引發日本軍國主義復辟的質疑，而遭日在野黨的批評。

報導表示，為反制進犯日本的艦艇，確保日本本土與自衛隊的安全，草案載明「將引進可在多種平臺上運用的12式陸基反艦飛彈」。此外，先前一度傳聞將12式陸基反艦飛彈射程延長至400公里；如今則確定大幅延長到900公里左右，加上自地面、戰機與護衛艦上發射，進而實現三位一體的嚇阻力。

12式岸基反艦飛彈發射瞬間。

先前曾報導日方將相關研發費用由27億日圓大幅提高為330億日圓，如今《共同社》則報導將自2021年起以5年為期完成研發。

報導分析，之所以刪除「對敵基地攻擊能力」等文字，改為「加強嚇阻力」，目的在於顧及對此事態度慎重的公明黨。

此外，草案也明文載入放棄「陸基神盾系統」，改以新建2艘「神盾艦」做為替代方案，也讓海自的神盾艦增為共10艘。不過，至於執行細節，則以「繼續探討」帶過。

消息傳出後，社民黨幹事長吉田忠智10日在記者會上抨擊，雖然沒有明載對敵基地攻擊的字眼，但擁有裝備就已等同形成既定事實。共產黨委員長志位和夫也質疑，「違反日本專守防禦原則，應該中止」。

先前《共同社》在報導延長12式岸基反艦飛彈射程時，指稱400公里的射程能涵蓋宮古海峽全域(宮古海峽寬度290公里)，嚇阻大陸在琉球群島活動；如今則大幅延長到900公里，《每日星報》則稱衝著北韓與中共而來。

(中時新聞網)