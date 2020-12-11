美脫口秀名嘴艾倫狄珍妮絲 新冠確診 04:092020/12/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美脫口秀名嘴艾倫狄珍妮絲 新冠確診(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）今天說，她的2019冠狀病毒疾病檢測呈陽性，但身體感覺良好。 這位喜劇演員在推特（Twitter）表示，她身邊親近的人都已收到通知。 現年62歲的狄珍妮絲是普受歡迎的日間脫口秀「艾倫秀」（Ellen DeGeneres Show）主持人。她說，她遵照健康指南，假期後將重返演出。 狄珍妮絲一位發言人指出，艾倫秀的節目製作將停工至明年1月。（譯者：徐崇哲）1091211 (中央社) #珍妮 #脫口秀 #肺炎 #主持人 #武漢肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 娛樂熱門新聞 謝忻「地震好可怕」狼狽躲桌下痛哭 21秒片露點大走光 - 娛樂 青青爆「仙人跳放火」改名繼續跳 透視上衣晃奶7秒片網上瘋傳 - 娛樂 兒子頻傳跟歐陽娜娜交往 「大陸第一美人」52歲近照曝光 - 娛樂 李亞鵬宣布14歲李嫣「光榮退休」 她IG留這句耐人尋味 - 娛樂 雞排妹襯衫沒扣好E奶上下狂晃 6秒影片震撼網 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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