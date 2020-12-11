美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）今天說，她的2019冠狀病毒疾病檢測呈陽性，但身體感覺良好。

這位喜劇演員在推特（Twitter）表示，她身邊親近的人都已收到通知。

現年62歲的狄珍妮絲是普受歡迎的日間脫口秀「艾倫秀」（Ellen DeGeneres Show）主持人。她說，她遵照健康指南，假期後將重返演出。

狄珍妮絲一位發言人指出，艾倫秀的節目製作將停工至明年1月。（譯者：徐崇哲）1091211

(中央社)