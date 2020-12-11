美國聯邦貿易委員會（FTC）在10月就首先對Google開刀，指控其違反反托拉斯法，而在本周三（9日）更與美國46州分別對Facebook提告，指經過1年多的調查後，指控其向潛在的競爭對手採用「Buy or Bury 購買或埋葬」的策略，以減少競爭對手而採取收購小型公司等行為，違反了反托拉斯的防壟斷法，以及出賣使用者個資以支持公司廣告收入，而FTC也正向聯邦法院尋求永久禁制令，以要求Facebook出售包括在2012年以10億美元收購的Instagram，以及2014年以190億美元收購的WhatsApp，州分也表示假如有必要也會請求將其分拆，從而恢復市場的競爭，也讓新創企業及自由競爭得以持續蓬勃發展。

不過對於此次的提告，Facebook卻表示並不同意，且指出並強調FTC在多年前已同意批準其收購Instagram及WhatsApp，Facebook副總裁兼法律總顧問Jennifer Newstead也在聲明中提到，FTC在長達53頁的投訴中共沒有提及當時的收購批準，而政府現在希望修改重來，無疑是向美國企業警告，「出售交易是不會有結案的。」，更補充使用者及小企業使用Facebook的服務及廣告是因為他們需要並覺得值得，「因此我們鐵定會繼續捍衛大眾持續作出這選擇的能力。」

不過FTC前主席William Kovacic就表示，當時監管可能並未反對交易，但競爭監管機構仍可根據新證據而改變，「美國合併法中並沒有任何內容表明，該機構對於未來的審查，也適用於已提出及擬議的交易。」，至於FTC競爭局局長Ian Conner也在聲明中強調，個人社交網絡已經是數百萬美國人的生活重心。」，而根據其財務報告指出，Facebook大部分的調查都與其收購的公司，從而建立了現今已達超過30億用戶的龐大受眾有關，同時Facebook創辦人馬克·祖克柏也曾於2008年的電郵中提到「最好是收購勝過於競爭」，也因此削減了使用者的選擇，也傷容了創新及小企業的生存空間，更影響了美國人的生活重心。

不過回到臺灣的使用者層面，到底Facebook被提告，以及有機會與Instagram及WhatsApp分家，對普通的使用者來說會有什麼影響？點子科技總編輯Kisplay就認為，反托拉斯法的標準本來就比較難定義，因為該法本來就是要鼓勵新創、預防壟斷，而造成國家危害等事件，而身為一個社交平臺就是要連結所有人，打造一個虛擬的小社會，夠大才有影響力去運行一個真正的社交平臺，「但反觀反托拉斯法，就像是在懲罰一個成功的平臺，讓人細思是不是新創的公司做到一定的規模，就不能再長大成長，以免招告呢？」

但對於臺灣使用者來說，Kisplay則認為以使用習慣來說，Facebook及Instagram的連結性越來越強，所以當其要分家的確需要適用，但實際上對使用者來說其實不會有太大的影響，不過對於Instagram及WhatsApp將有機會與Facebook拆開，則認為是必要的，因為這才能達到防壟斷的目的，「但要注意的是，當它們真的分家時，就要小心有機會讓陸資如騰訊等趁機伸手進來，這也跟美國最近的作風是背道而馳的。」

而硬是要學共同創辦人林伯融也認為，此次若3家社交媒體真的需要分家，對網路社群來說是反而是件好事，因為自Facebook收購Instagram後，本來2個文化及產品完全不同的平臺，在收購後卻變得越來越相似也了無新意，加上Instagram也比過去多了相當多廣告，所以對於社群上來說是比較正面看待的，「不過Instagram的創辦團隊及靈魂人物都已經不在位上，未來假如真的分家，也期待創辦人回歸才會比較有產品特色。」

還有最近也因著有輿論指Facebook針對美國大選期間，隱藏了對於川普有利的言論，更指大陸也大幅度干預影響操作社群，也讓美國民眾再度質疑Facebook的審查準則，因此打著與其不一樣旗號的「MeWe」在近日的呼聲也相當高，因為其主打使用者付費，不會提供個資予廣告商，更承諾明年將推出雙重認證以保使用者安全的政策，也讓不少原本Facebook的用戶考慮轉移平臺。

而林伯融也以大陸作為對比，像騰訊、阿里巴巴、百度3家就占了大陸80％的網路市場，可說是已經壟斷了整個市場，而小的公司不是被吞併就是失敗，這樣只會導致「新的起不來，小的被錢淹沒」，因此此次美國強制拆分相對是好的現象，加上近年如TikTok的堀起，就已經反映出Facebook的功能已經趕不上現今網路社群使用者的需求，因此還新創公司有機會出頭，讓網路社群有更多元的良性競爭，未嘗不是一件壞事。

而FTC連續對Google及Facebook 2大大型網路公司開刀後，不少外界都在揣測下一步將會是誰被告，像Amazon及蘋果也早已成為了目標，林伯融也預測蘋果將有機會是下一個被提告的對象，因為最近APP Store也對於商家的抽成方案改了政策，從本來的30％，改成為營收百萬元以下的，就降價為抽15％，相信各大已被指名的公司也應該正做好準備，面對政府的提告。

(中時 )