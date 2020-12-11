中央氣象局對新北、基隆發布大雨特報。東北季風影響，今(11)日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

新北、基隆大雨特報 (氣象局)

今天 (11日)為東北季風環境加上仍有南方雲系影響，雨區仍以大臺北東側、基隆北海岸至東半部一帶為主，其他各地亦有零星降雨；其中特別留意在基隆北海岸仍有局部大雨發生的機率，而由於連日降雨，土壤含水量已高，北臺灣及東北部山區易有坍方及落石，前往此區域活動務必特別注意安全。

溫度方面，今天白天北臺灣高溫約21至23度，中部及花東25、26度，南部高溫可達27至29度，南部地區日夜溫差較大。

根據台灣颱風論壇，新一波強冷空氣預計在周日（13日）午後影響台灣，至下周二（15日）這段期間，降溫由北而南開始轉冷，尤其北部、宜蘭地區，將挑戰14度大陸冷氣團等級低溫，中南部地區降溫可能慢個一天，最低溫也會下探15-16度。這波冷空氣預計在下周三（16日）後開始減弱，北部有望告別陰雨的天氣。

由於東北風偏強，臺南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，花東沿海(含蘭嶼、綠島)有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動應注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受東北風及南方雲系影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物較易累積。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時新聞網)