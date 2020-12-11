美國共和黨籍眾議員裴利今天呼籲，國會應考慮立法，將美國在台協會（AIT）與駐美國代表處升格為使館，駐美代表蕭美琴也應使用「大使」稱謂，以展現美國對台灣承諾堅定不移。

美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組今天舉辦聽證會，探討逆境下的美台恆久夥伴關係，並邀請華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）、美國戴維森學院教授任雪麗（Shelley Rigger）等美中台關係學者出席作證。

共和黨籍眾議員裴利（Scott Perry）在聽證會上表示，眾院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）去年12月提出「台灣特使法案」（Taiwan Envoy Act），要求將AIT台北辦事處處長升格成大使位階，且任命須獲參議院同意，他本人已加入連署。

裴利指出，依照相同邏輯，他認為國會也應考慮立法，將AIT與駐美國台北經濟文化代表處分別認定成「美國駐台灣大使館」及「台灣駐美國大使館」，駐美代表蕭美琴公務稱謂也該連同改成「大使」。

裴利說，類似外交措施能彰顯出美國對台灣堅定不移承諾的一小部分，也顯現美方不會受制於中共，或允許北京當局主宰美國外交政策。他強調：「這些措施也會讓世界知道，身為世界第一強國的美國重視與台灣關係，並鼓勵其他國家與國際組織效法。」

此外，本屆國會明年1月3日屆滿將離任的友台共和黨籍眾議員游賀（Ted Yoho）表示，美國必須迅速且果斷面對當前挑戰，包含共軍軍事犯台的威脅、共軍在台海軍事部署，及該區域發生軍事爭端機率日益增加一事。

游賀指出，沒有一方想要流血衝突，但是計算錯誤和溝通不良就可能造成爭端；因此美國必須採取「戰略清晰」政策，清楚表明對台灣議題的立場，所有民主國家也應這麼做。

游賀說，因為上述原因，他在今年夏天提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act ），授權美國總統在中國武力犯台時，得動用武力防衛台灣。法案也鼓勵美台洽簽自由貿易協定（FTA）與高階官員互訪，包含歡迎總統蔡英文訪問華府。

雖然本屆國會將屆滿，在那之前未獲總統簽署生效的法案都將視同作廢，游賀表示，已有多位議員想要在下屆國會重提「防止台灣遭侵略法案」。

(中央社)