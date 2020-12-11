10日晚間一起芮氏規模6.7強震，11年來最大！今凌晨再發生規模5.6餘震。專家警告，這種「隱沒板塊內部型地震」，約100年會有一次循環；1909年台北盆地也曾經發生過類似地震，不排除台北、宜蘭兩地，接下來會遭遇強震侵襲。

上一次台灣地區發生這麼大的地震，是2009年12月19日，震央位在花蓮外海、規模6.9。10日晚間這起規模6.7地震，不僅全台搖晃，連馬祖都有感，顯見威力之大。氣象局提醒，未來一周內還會有餘震發生，民眾千萬當心。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤指出，6.7地震是一起「隱沒板塊內部型地震」，菲律賓海板塊從花蓮外海隱沒到歐亞板塊底下，愈往北愈深，當它跑到宜蘭、台北附近，深度約70到80公里。

李錫堤表示，1909年台北曾發生規模高達7.3強震，震央就位在新北市中和，再上一次是1815年。「民眾現在應該要關心大型的板塊隱沒型地震，周期約百年一次，大台北地區應留意類似狀況，屆時台北震度可能超過5，鄰近的宜蘭也要注意。」

(中時新聞網)