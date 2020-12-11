宜蘭外海10日晚間9時19分發生規模6.7地震，全台有感，國家級警報大響。一名就讀龍華科技大學的學生發文指出，學校的教室被地震震垮了，只見天花板和電燈掉落到桌面上，桌面一片狼藉，且多條電線掛在半空中，引發網友討論，也太可怕了。

一名網友在網路論壇《Dcard》上分享，龍華科技大學的一間教室被震垮了，大家直接放假，下學期見吧！從原PO分享的照片可見，地震過後，教室的天花板和電燈脫落，狠砸在電腦桌面上，讓電腦東倒西歪，桌面一片狼藉，且有許多本來藏在天花板的電線也失去支撐，不是被扯斷就是掛在半空中，看上去如同廢墟。

恐怖的照片曝光後，引發網友討論，「哇！也太強，你們都沒事吧？我剛在家嚇到跑出去，真的恐怖」、「還好嗎？」、「也太可怕」、「哇！還好嗎？今天我們老師請公假逃過」，而原PO也在留言處補充，該照片是同學傳給她的，雖然看上去很嚴重，但好險當時教室是空的，因此無人傷亡。

根據氣象局資料，昨（10日）21時19分東北部地區發生有感地震，震央位於宜蘭外海，北緯 24.74度，東經 122.03度，即在宜蘭縣政府東方 27.2 公里 ，地震芮氏規模6.7，深度76.8公里。台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、花蓮、南投、台中、苗栗、雲林、嘉義等地最大震度皆為4級。

(中時新聞網)