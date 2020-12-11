昨晚間9時19分發生全台有感地震，最大震度4級的中型有感地震，北部民眾紛紛表示「超有感」，就在地震之後，有民眾表示下班要去牽車時 ，看到消防局人員已集合完畢，正在待命中，讓不少民眾感到相當暖心，並將畫面拍下「感謝他們的付出」。

昨（10）晚間9時19分發生芮氏規模6.7的地震，全台搖晃，不少民眾驚魂未定。有網友於臉書社團《我是板橋人》發文指出，地震過後下班牽車要返家，卻看到消防局的特搜人員整裝集合完畢的樣子，令他相當感動，並將其拍下分享出去，不少網友也紛紛留言感謝「辛苦你們了」、「謝謝你們的付出」。

《新北市政府消防局-秀峰義消特搜分隊》於昨晚1時許才完成任務、收隊，並於臉書表示「地震規模6.7，雙北最大震度4級，新北特搜義消緊急集結演習，任務完成！」所幸這起地震，並無傳出重大傷亡，僅有零星災情。

直至深夜1時，消防特搜隊才解散。（圖／翻攝自新北市政府消防局 - 秀峰義消特搜分隊）

消防局也指出，若遇重大地震就會緊急集合，每個月會有2個縣市的消防局輪值，若輪值當月遇重大災害時，需於2小時內攜帶裝備及證件集合，沒有一刻鬆懈，讓人直呼「辛苦了」。

(中時新聞網)