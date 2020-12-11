華爾街日報報導，一場歐中年度經貿論壇11月低調取消，癥結是中方不讓批評者與會，歐盟主辦單位拒絕照辦。中國日益強勢，歐洲在維護商業利益與民主價值間面臨兩難選擇。

報導引述未具名知情人士說法指出，中方想剔除的與會者，分別是曾公開批評北京處理香港與維吾爾族人事務的歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer），與德國墨卡托中國研究中心（MERICS）負責人胡謐空（Mikko Huotari）。

中方曾嘗試阻止德國政學界人士與記者參加其他活動，這次是首度鎖定歐洲議會負責歐中關係的高層人士，在中國與歐盟談判雙邊投資協定進度緩慢之際格外引人注目。

第4輪「中國-歐盟工商領袖和前高官對話」（China-EU CEO and Former Senior Officials Dialogue）原訂今年以視訊形式閉門舉行，約40名來自歐洲與中國的企業執行長、高層官員與學者參加。

往年與會者名單未引發爭議，但今年共同主辦的歐洲工商聯合會（BusinessEurope）拒絕中方不讓包瑞翰與胡謐空與會的要求，導致本屆對話流產。

歐盟去年將中國列為系統性對手，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後，多位歐盟高層官員指責中國散布假訊息。報導寫道，這場歐中年度經貿論壇告吹，顯示歐洲對北京態度日趨強硬，但主辦單位堅持明年應再度對話，凸顯檯面下暗潮洶湧。

歐洲工商聯合會發言人森納坎普（Peter Sennekamp）說，過去3輪對話在布魯塞爾與北京輪流舉行，非常成功，很遺憾今年對話「被迫取消」。

共同主辦的中國國際經濟交流中心以發言人名義表示，希望明年實際面對面對話，並提到疫情迫使中方延後與其他國家的經貿對話。

至於今年對話取消真正原因，中國國際經濟交流中心僅說，這項活動目的是促進國際經濟研究與貿易合作，但「部分參與者似乎不符活動原則或目標」，而且往年曾有參與者違反不得對外揭露會中發言者身分的規定。

中國歐盟商會主席伍德克（Jorg Wuttke）表示，中方曾要求不讓一名企業代表參與歐盟商會舉辦的活動，他拒絕照辦，但那場活動有辦成。

伍德克在中國歐盟商會9月發表的報告中批評「中國外交部裡為數不多但非常顯眼的『戰狼部隊』」，在社群媒體推特（Twitter）與各國政治人物挑起戰火。伍德克說：「他們不喜歡我們報告好幾個部分，而且明白告訴我。」

(中央社)