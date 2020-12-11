朋億(6613)董事會通過以不超過3.93億元，取得銳澤實業不超過55.36％股權。其中以不超過2.80億元投資銳澤現金增資案，取得銳澤不超過8,500仟股普通股；另外朋億以1.13億購買銳澤原股東持有3,125仟股普通股。

銳澤成立於2007年11月，主要以科技廠房設計、工程服務為主，專精於設計規劃能力、施工管理及強化成本控管。朋億表示，雙方達成策略合作，未來在市場業務、工程施作技術及拓展產業領域客戶等資源能夠產生綜效，其中，銳澤實業主營服務項目以氣體設備與工程服務為主，有助於協助朋億整合服務，深化半導體、光電等產業領域客戶訂單需求，結盟綜效最快於明年起逐步展開。

朋億11月合併營收為2.88億元，月增43.87％，年減36.76％，持續受到大陸半導體客戶需求減緩影響，累計前11月合併營收34.58億元，年減14.82％。

(時報資訊)