今年疫情導致遠距辦公及數位轉型需求大增，國內企業協作廠商互動資通team+，今年在市場剛性需求推升下，全年營收預估可望突破7.5億元新高，2021年預期接單金額仍有高達3到5成的增幅，營收也會有3成成長表現，維持年年創高。至於IPO計畫，互動資通董事長郭承翔表示，目前公司賺10元當中有8元會用於再投資、研發，明年全年觀察是否產生效益後，何時申請上櫃會有更明確的方向。

郭承翔指出，team+的最早原型，是與HTC前身的Dopod 818手機合作，當時內建自行研發的傳訊程式，讓客戶可以互相傳送免費訊息；今日的team+不再只是企業的即時通訊，而是結合客戶商業模式，整合企業所有生產工具、軟硬體虛實整合的Hub，打造產業專屬定製化的整合協作生態系。

看準企業重視高資安的市場趨勢，相較於公有雲產品而言，互動資通更早看到私有雲企業協作的剛性需求，今年在疫情的推波助瀾下，各產業都動了起來，不僅取得以高資安嚴謹為首的大型金融集團與大型醫療體系的採用，還包括高科技製造等各領域指標性大型客戶的導入。此外，政府、中央機關及國營相關事業，也相繼加入這波數位轉型行列，互動資通今年也獲得相當多的訂單，明年來自政府機關及國營事業的營收貢獻會呈現數倍增加。

互動資通今年成立第15年，郭承翔表示，2021年team+的市場布局將以『深化各產業應用』與『擴大策略合作生態系」為二大發展目標，結合中大型客戶關鍵商務模式，帶動產業鏈加值服務。team+做的不僅是企業內外溝通協作的串連，而是系統整合與協作的中樞，讓所有溝通協作都能在即時訊息(IM)裡完成，打造整合協作生態系，成為客戶數位轉型的關鍵夥伴。

(時報資訊)