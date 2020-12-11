金管會為保障股東會股東行使股東權、且有效分散股東會召開，宣布2021年上市櫃及興櫃公司每日召開股東會家數限額，將自100家降至90家，僅574家自願採取電子投票的興櫃公司及電子投票出席股份占比曾達逾半數的上市櫃公司，可不受此限制。

金管會表示，2010年起開放上市櫃及興櫃公司線上預選股東會召開日期，歷經數次調整後，2015年起將每日召開股東會家數限額調降至100家。此次依據「公司治理3.0－永續發展藍圖」規畫，將明年每日限額進一步調降至90家。

不過，若自願採取電子投票的興櫃公司，以及近1年股東會電子投票出席股份總數占比曾達50％以上、且章程載明採用董事監察人候選人提名制的上市櫃公司，則可不受每日登記90家限制。具金管會統計，符合此條件的上市櫃公司共574家。

因應明年股東常會每日限額降至90家，證交所及櫃買中心在11、12月舉辦2次模擬測試，並在明年1月5日開放公司正式登記，提醒各上市櫃及興櫃公司應事前妥善規畫辦理登記，以利完成股東常會召開。

(時報資訊)