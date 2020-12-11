金管會公布2020年10月信用卡業務概況，當月簽帳金額2407億元，月減80億元或3.22％、年減達405億元或14.4％。累計前10月簽帳金額2.46兆元，較去年同期2.67兆元減少2057億元或7.71％，衰退幅度仍為同期新高，但絕對金額仍創同期次高。

銀行局副局長林志吉分析，前10月刷卡金額衰退，主因去年全年衝上3.22兆元新高、墊高比較基期，仍優於2018年同期的2.39兆元。以近期每月平均刷卡約2400億元推算，預期今年信用卡簽帳金額仍可望改寫歷史次高，能否突破3兆元「不容易但有機會」。

金管會統計，10月33家信用卡發卡機構總流通卡數約4979萬張，月增0.24％、年增6.71％，總有效卡數約3262萬張，月增0.31％、年增3.56％。循環信用餘額約1046萬張，月增0.87％、年減7.76％，簽帳金額約2407億元，月減3.22％、年減達14.4％。

由於新冠肺炎疫情致使購買機票與出國消費幾乎歸零，信用卡單月簽帳金額今年以來已有8個月較去年同期衰退，其中4月降至約2063億元的近2年新低，僅7月因繳稅遞延入帳、暑期國旅爆發、振興措施上路拉抬，帶動當月簽帳金額衝上3626億元新高。

據金管會統計，受金融海嘯衝擊經濟影響，2009年前10月信用卡簽帳金額有6個月出現年衰退，累計年減5.01％。而2010～2019年間，前10月信用卡簽帳金額均較去年同期成長，年增率介於7.25～13.2％間。

(時報資訊)