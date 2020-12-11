國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，執照12月11日到期。中天新聞台宣布從12月10日清晨6點起到12日午夜不間斷直播新聞，而昨深夜在中天電視YouTube頻道的新聞播放，創下18萬人最高觀看紀錄。

原在有線電視52頻道的中天新聞自12日凌晨零時起消失，將移至YouTube的直播頻道。截至今早7點為止，訂閱人數已達176萬人次，昨晚深夜的新聞直播更累積18萬人線上觀看，創下最高收看紀錄。

許多熱愛中天的粉絲皆留下感性的發言，「美女主播，辛苦了。我們一起走下去。支持中天。支持旺董」、「支持中天新聞工作權益+加油」、「中天新聞台加油!!永遠支持中天新聞」、「明天晚上才會是傷感，流淚的時候。中天加油啊」！

也有海外的僑胞留言為中天加油打氣，「我是加拿大溫哥華的中天觀眾，全力支持你們電台在台灣公平的新聞報導。政治上的打壓是完全違反自由政治的原則」、「我們在美國🇺🇸透過YouTube投影在電視機上觀看中天。綠色當政，民進黨無法無天，關閉中天，台灣的言論自由已死。中天加油」！

國家通訊傳播委員會（NCC）上月18日決議否決中天新聞台換照申請，執照12月11日到期。中天電視聲請假處分，請求暫時准予換照、禁止變更使用52頻位，台北高等行政法院7日駁回聲請。

對此，中天新聞台宣布，自12月10日（四）早上6點，至12月11日（五）晚間23：59：59，中天新聞台主播不斷電，邀請全台觀眾於12日凌晨零點起一同跨入YouTube直播的新媒體時代元年，知名主持人陳文茜今晚（11日）晚間10點將加入最後倒數。

(中時新聞網)