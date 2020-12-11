氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天凌晨中層雲移入，中部以北有雨，「東北季風」迎風面降雨較明顯；他也提及，最新模式模擬顯示，13日晚至16日，另一波「東北季風」挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台轉冷。

吳德榮指出，受到「東北季風」影響，明日北台偏涼，其他地區早晚涼，但水氣減少、天氣略好轉，大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴； 13日白天，天氣好轉氣溫升，東半部仍有局部短暫雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率，桃園以南則為晴時多雲的天氣。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，13日晚至16日，另一波「東北季風」挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台轉冷，要注意保暖。14日晚至16日清晨的夜晚、清晨，平地最低氣溫約可降至13度左右。13日晚起至16日仍然是迎風面的北部、東半部有雨、新竹以南仍為晴時多雲的天氣、17日冷空氣減弱、氣溫回升，天氣好轉，僅東半部仍有局部短暫雨的機率。

(中時 )