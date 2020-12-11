靜宜校方邀請各領域菁英，分析產業脈動、創業趨勢，及就業準備與職場倫理等，讓學生掌握職場資訊，迎接就業挑戰。（陳世宗攝）

為提升學生的創新視野及職涯競爭力，靜宜大學「職涯發展暨產業促進處」舉辦年度成果展暨論壇，以千里馬競賽、企業實習成果分享，及企業、職場菁英與創業家論壇等主題；展現校方「實習、就業、創業」一條龍策略的亮眼成果；學生具備跨域專業力，也成為企業搶手人才！

面對未來世界，除專業知識與能力，最重要的是「態度」！靜宜校長唐傳義說，該校長期推動企業實習與職場體驗，協助學生深入產業環境，培養實務關鍵技能，縮短學用落差。勉勵學生具備團隊精神，並培養跨域的思維與解決問題的能力，在職場脫穎而出！

靜宜大學「千里馬培訓計畫」，由頂尖業師開設潛能開發、實作競賽等相關課程；校方也主動推薦學生，讓績優公司能延攬優秀人才，學生畢業即能就業！（陳世宗攝）

靜宜大學創新策略，助學生成為企業搶手人才，畢業即就業！（陳世宗攝）

靜宜特邀請勞動部中彰投分署長林淑媛、台中市勞工局長吳威志、合盈光電科技董事長許玄岳、慧國工業經理劉利義及台灣邊行運通總經理吳翰蓁等各領域菁英，分析產業脈動、創業趨勢，及就業準備與職場倫理等，讓學生掌握職場資訊，迎接就業挑戰。

林淑媛說，靜宜與「中分署」長期在促進青年職涯發展、人才培育、企業講座、企業參訪及履歷自傳健診等面向密切合作。鼓勵在學生、畢業校友及青年朋友能善用「中分署」相關平台與資源。

吳威志表示，透過靜宜大學成果展與論壇，及產官學相關合作，協助年輕人瞭解職場生態，順利就業、實現夢想！

吳威志説，疫情期間，靜宜大學率先與勞工局合作，協助企業診斷，也提供許多寶貴的建議；同時依照業界需求，在勞工大學開設職訓相關課程，期望未來持續合作，提供年輕人更多協助。

靜宜「職產處」職產長魏清圳指出，該校整合原就業輔導、產業學院及創新育成中心等單位，成立「職產處」，以「職涯發展與就業輔導」、「實習及培訓」、「創業與創新」為三大主軸，提供系統化職輔資源，強化學生軟硬實力及生涯規劃，順利投入職場！

魏清圳表示，「職產處」積極提供學生國內外的實習機會，並結合校內外資源，進行「千里馬培訓計畫」，由頂尖業師開設潛能開發、實作競賽等相關課程；畢業前，邀請知名企業的人資主管，進行履歷檢核、客製化面試指導等。靜宜校方也主動推薦「千里馬培訓計畫」學生，讓績優公司能延攬優秀人才，學生畢業即能就業！

對航空業具高度熱情，目前就讀靜宜大學四年級的周光謹說，在「華信航空」實習的一年期間，他擔任機場運務員，也協助後勤支援，及旅客登機前與候機室的服務等工作。他認為學校所提供的長實習能「贏在就業起跑點」，同時超前部署，畢業前能體驗職場環境及實務技能，增進未來就業的優勢！

參與「千里馬培訓計畫」，就讀觀光系四年級的謝岑妍表示，在一年培訓課程中，最大收穫是學習團隊精神，也提升面試及簡報技巧，對未來生涯及就業有很大的助益！

(中時 )