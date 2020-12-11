彈跳床運動是許多歐美明星熱愛的運動，這股旋風也從歐美吹到台灣，成為近年來非常盛行的運動，藝人楊丞琳、李詠嫻等都在嘗試，到底彈跳床運動有哪些好處？新手可以怎麼開始呢？

還記得小時候總喜歡在彈簧床、彈跳床上蹦蹦跳跳，現在彈跳床運動不只小朋友喜歡，就連大人，甚至熟齡族都開始嘗試，飾演《鋼鐵人》中小辣椒一角的演員葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）就是彈跳床運動的愛好者，楊丞琳先前也曾拍攝Vlog分享，吸引不少民眾開始對彈跳床產生興趣。

彈跳床減緩衝擊力 對膝蓋、關節負擔小

其實彈跳床運動最早是美國NASA太空總署，給太空人做的心肺與肌耐力訓練，能幫助太空人重返地球時，重新獲得流失的骨骼和肌肉，之後則逐漸演變成適合一般民眾的心肺運動。

根據早期NASA在《應用生理學雜誌（Journal of Applied Physiology）》上發表的一項研究發現，與跑步相比，彈跳床訓練更有效率，且彈跳床能吸收80％的衝擊力，會比在堅硬的地面上奔跑或跳躍更好，也就是說，利用彈跳床運動較不傷膝蓋，且能獲得更大的運動效益。

與跑步相比，彈跳床訓練更有效率，且彈跳床能吸收80％的衝擊力，會比在堅硬的地面上奔跑或跳躍更好。(示意圖/Pixabay)

許多人都以為彈跳床就是要往上跳、跳愈高愈好，但其實彈跳床運動著重在「穩定」，在訓練過程中要學習如何啟動核心、控制肌肉，盡可能讓身體穩定、取得平衡。由於是在不穩定的平面上運動，彈跳床運動可以啟動、刺激全身肌肉，尤其是許多平常不常使用到、較難訓練到的肌肉都會被喚醒。

原力復健科診所醫師王思恒認為，彈跳床運動是種低衝擊的有氧運動，主要能鍛鍊到的多是臀大肌、股四頭肌、大腿後側肌等腰部以下的肌肉，另外，足底肌肉及核心也會被訓練到。Xjumping南京店店長、彈跳床教練張琬欣（貝拉）則分享，「在保持穩定的過程中，會喚醒平常可能不太會應用到的肌肉，很多人上完課會發現腳底會痠痛，就是因為腳底、足弓很多平時不會訓練到的肌肉都被叫出來工作了，而且如果動作設計得宜，彈跳床運動也是一種全身性運動。」

彈跳床運動是種低衝擊的有氧運動，主要能鍛鍊到的多是臀大肌、股四頭肌、大腿後側肌等腰部以下的肌肉。(圖/康健雜誌提供 陳德信攝)

心肺、肌力訓練兼顧 彈跳床運動有趣又燃脂

彈跳床運動時，往上跳可以放鬆，但往下時，肌肉必須啟動、幫助穩定，在一放一收之間，達到訓練、刺激的效果，對於新陳代謝、血液及淋巴循環有幫助，也擁有很好的燃脂效果。

2018年3月發表於《運動醫學與身體健康雜誌（European Journal of Sports Science）》上的一項小型研究，找了一群過重女性進行12週的彈跳床訓練計劃，結果發現受試者健康都得到改善，像是體脂肪減少、瘦肉和肌肉量都增加，且改善血壓，研究人員認為，彈跳床訓練可以對整體健康產生積極影響。

張琬欣（貝拉）指出，到底能消耗多少卡路里仍是因人而異，也要看課程設計，但通常一堂課可以燃燒800～1,000大卡，且彈跳床運動特別有誘發深層核心的效果，有助提升心肺、肌耐力、預防骨質疏鬆，強化平衡協調能力，對小朋友來說，也能刺激前庭覺、幫助長高。

她也笑說，很多爸爸媽媽都很喜歡把小朋友送來上課，不只是刺激孩子的感覺統合，也能讓孩子好好「放電」，回家之後都會比較乖，甚至有孩子因此提升專注力。

Xjumping跳床總監，同時也是物理治療師的林皇州長期鑽研核心運動，對於彈跳床運動更是用心推廣，希望能將彈跳床運動變成全民運動，「因為彈跳床運動不傷關節、老少咸宜，而且只要在地面可以做的動作，在彈跳床上一樣可以做，可以有多樣的設計和變化，有趣又能達到很好的運動效果。」

「彈跳床運動和其他運動相比有很多特色，」林皇州舉例，和一般有氧舞蹈課程相比，在彈跳床上一樣可以跳舞，而且關節衝擊力、傷害更小；和跑步比起來，彈跳床運動則不容易受到天候、場地的限制，且跑步能做的動作在彈跳床上也都可以進行，變化更多元，在肌肉使用效益上也會更高。

若想選購彈跳床，建議挑選有扶手的種類，較安全、不易跌倒。(圖/康健雜誌提供 陳德信攝）

此外，彈跳床也可以結合深蹲、捲腹等動作，訓練肌力，雖然沒辦法做大重量訓練，但除了自體重量外，還是可以利用啞鈴進行小重量訓練，鍛鍊到上肢肌肉。

值得注意的是，彈跳床運動不只訓練心肺、燃脂效果好，也能誘發骨盆底肌，對於改善產後婦女因骨盆底肌無力造成的漏尿問題，特別有幫助，「我們很多學員一開始在上課過程中，會一直跑廁所，其實這是正常反應，但上課一段時間之後，骨盆底肌訓練好之後，整堂課都不需要跑廁所，很鼓勵女生嘗試彈跳床運動，」林皇州分享。

彈跳床運動應循序漸進 有心血管疾病需留意

「彈跳床運動以自體重量為主，沒負重的情況下，不太會造成運動傷害，也因為彈跳床能減緩衝擊力，甚至比徒手運動還安全，」林皇州表示，不過確實曾發生沒有運動習慣的民眾在彈跳床運動過程中，因血糖調節能力、心肺能力不足，出現頭暈、腿軟，甚至昏倒，因此他建議民眾可以先上彈跳床相關課程，由專業教練指導、學習正確動作，才能動得又瘦又安全。

「所有運動都一樣，務必要循序漸進，才能避免運動傷害，」王思恒表示，平衡能力較差的民眾要小心，避免跌倒，彈跳床運動是屬於高強度心肺、有氧運動，所以有心血管疾病的民眾要小心，尤其是心臟病、高血壓患者務必循序漸進，先從小跑步、抬膝等基礎動作開始，脊椎、腿部曾開刀的民眾，也要注意膝蓋關節不能鎖死、完全伸直，要保持彈性、膝蓋微彎，避免造成關節過大壓力，如果對於自身狀況有疑慮、特殊疾病的民眾，最好先和主治醫師討論，並且上課前告知教練。

(中時新聞網)