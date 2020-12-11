「勞動基金」炒股案昨檢方偵訊復華投資長邱明強、陳姓研究員、基金經理人劉建賢、寶佳公司執行長唐楚烈、寶佳投資主管邱裕元等５人，今天早上決定向法院聲請羈押，台北地方法院將開庭後決定羈押或交保。

勞金局前組長游迺文被勞動部主動調查發現，有違背職務收賄，以勞動基金代操券商持續下單買進特定公司股票，達到操控股價目的，還有財產來源不明弊端。檢廉11月26日首波偵辦，搜索游迺文住處等地點，檢察官聲押游獲准隔天，第二波搜索了寶佳公司，並約談投資主管邱裕元，複訊後30萬交保。

檢廉持續追查發現，寶佳公司執行長兼嘉源投資負責人唐楚烈、邱裕元去年5月下旬起，共謀炒作遠百股票，開始大筆敲進拉抬股價後，今年4月至7月，大單出脫遠百股票，但市場承接無力，售出數量不如預期，就想把遠百股票甩鍋給政府基金。

與邱裕元熟識的游迺文今年7、8月間起，刻意違反勞金局作業規範，繞過勞金局有權下單的承辦交易員，擅自撥打電話到專門受託替勞金局下單的復華投信，要求以勞金局權益證券科相關帳戶直接下單遠百股票。

(中時 )