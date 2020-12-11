金管會公布上市櫃企業最新海外及中國大陸投資概況，2020年前三季海外投資收益3723億元、年增9.31％，幅度較上半年5.12％顯著擴大。而在中國大陸投資收益2769億元、年增達29.82％，亦續創同期新高。

金管會統計，前三季共1275家上市櫃企業赴中國大陸以外海外地區投資，較去年底減少1家、占比79.05％，累計投資金額6.97兆元、年增2933億元或4.39％。其中，上市公司6.34兆元、年增2448億元或4.01％，上櫃公司6329億元、年增485億元或8.3％。

投資損益方面，上市櫃企業前三季投資利益3723億元，年增317億元或9.31％，成長幅度較上半年5.12％擴大。其中，上市公司投資收益3435億元、年增308億元或9.85％，上櫃公司投資收益288億元、年增9億元或3.23％。

證期局副局長郭佳君表示，上市櫃企業前三季投資收益較去年同期明顯成長，主因遠距產品需求增加及貨櫃運價上漲帶動。投資金額增加，主因因併購取得海外子公司、或海外子公司營運資金需求、參與現增帶動，上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

赴中國大陸投資方面，前三季共1190家上市櫃企業赴陸投資、占比73.78％，較去年底減少8家。累計投資金額2.51兆元，較去年底增加51億元或0.2％，其中上市公司2.27兆元，較去年底增加108億元或0.48％，上櫃公司2369億元，較去年底減少57億元或2.35％。

投資收益方面，上市櫃企業前三季在陸投資收益2769億元，年增636億元或29.82％、改寫同期新高。其中，上市公司2596億元、年增達589億元或29.35％，上櫃公司173億元、年增47億元或37.3％。

郭佳君表示，上市櫃企業前三季在陸投資收益成長，主因5G通訊及消費性電子產品需求增加。投資金額增加為考量增設子公司及分公司、併購取得子公司，因應子公司業務拓展、建廠資金需求，上市、上櫃公司分別以電腦周邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

投資收益匯回方面，上市櫃企業截至前三季累計匯回5280億元，較去年底4906億元增加374億元或7.62％，占原始投資金額2.51兆元的20.98％。郭佳君表示，主要為配合集團資金規畫策略，上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

(時報資訊)