電信業公布11月營運成績單，中華電(2412)一舉超車，單月、累計獲利均搶下獲利王寶座，累計前11月每股賺3.95元，台灣大(3045)每股累計賺3.87元、遠傳(4904)累計每股賺2.37元。

中華電11月合併自結營收為181.9億元，較去年同期增加3.6%，主要因iPhone 12系列手機帶動手機銷貨收入成長，資通訊專標案營收及數據網路營收亦增加，抵銷國際網路、行動服務營收與市話語音營收的減少，營業淨利為35.4億元，稅前淨利為34.5億元，歸屬於母公司業主之淨利為26.5億元，稅後EPS為0.34元，累計前11月稅後EPS為3.95元，與第四季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

台灣大11月自結合併營收152.7億元，營業利益11.9億元，稅後淨利為8.6億元，稅後EPS為0.3元，累計前11個月合併營收1,201.4億元，營業利益148.4億元，稅後淨利為108.8億元，稅後EPS為3.87元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，受雙十一大促策略奏效，電子商務11月營收年成長達43%，帶動momo單月貢獻集團營收達61%歷史高點；行動業務方面，iPhone 12 Pro Max於11月13日開賣，累計前18日專案機銷售量較前代增逾五成，且申辦1399元以上資費佔比逾九成，而較早開賣的iPhone 12/12 Pro、三星Note 20、獨家代理的Google Pixel系列動能也持續強勁，帶動升級5G用戶之月租費較續約前明顯增長，累積$1399以上5G用戶已超過23萬門，使智慧型手機用戶月租收入連三月成長，行動服務營收年減亦持續縮小，累計前11個月合併營業利益雖受5G開台後頻譜攤提以及5G手機銷貨成本增加影響，較去年同期下滑，但各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測97%。

遠傳11月合併營收為80.07億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.01億元與6.45億元，單月稅後EPS為0.2元；累計至今年11月，遠傳合併總營收為713.76億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為252.33億元與77.28億元；自結稅後EPS為2.37元，累計今年1至11月EPS已達全年度財測目標的96%。

遠傳行動通訊業務表現穩健向上，月租型用戶數、總用戶數持續緩升；月租型用戶流失率維持低檔；iPhone 12系列熱賣挹注5G ARPU成長。 在營運策略奏效下，11月新經濟營收年成長率達15%，包含電子商務營收受惠於雙11檔期、iPhone 12系列熱銷，年成長率達68%；媒體服務年成長率達16%；行動金融服務營收年成長率達10%；資通訊業務營收年成長率達4%。

(時報資訊)