社會局積極招募熱心公益的民間社團捐贈老人文康休閒巡迴車，前進台中市和平區提供行動式文康車服務。（台中市政府提供）

台灣原鄉地區地處偏遠，各項資源匱乏，連民間醫療照顧機構及社會福利組織也在考量服務效益不敷成本的情況下，不願進駐部落服務老人家。目前部落長者最常使用的長照資源除了部落文化健康站之外，並無其他常態性的服務資源。也因此，台中市政府社會局近幾年積極招募熱心公益的民間社團捐贈老人文康休閒巡迴車，前進台中市和平區提供行動式文康車服務，以增加部落長輩的健康促進資源網絡。

社會局指出，文康車除了配置社工督導和輔導員之外，文康車的裝備相當齊全，包括：卡拉ok伴唱機、DVD播放機、數位液晶電視、血壓計、咖啡、茶飲、講台、休閒桌椅、社會福利宣導短片和文宣資料等服務項目。

社會局長期有效縮短城鄉資源差距及增進部落長者社會參與，讓長者健康老化、在地老化，以達成福利服務普及化的目標。（台中市政府提供)

根據文康車承辦單位靜宜大學原資中心賴秦瑩主任表示，偏鄉長照資源稀缺，部落長者最期盼文康車前進部落的歡樂時光，每每文康車出現在部落，長者即忙於打LINE、打電話通知左右鄰舍，攜伴競歌樂開懷。靜宜大學人社院郭俊巖院長也表示，伴隨著文康車的各項活動深入偏鄉服務，明顯助益長者人際交流與幸福感。

社會局說，台中市目前有8輛行動式老人文康休閒巡迴車服務29個行政區轄下的三百多個社區。雖然台中市文康車的數量已是全國最多，但伴隨著人口高齡化加速，目前文康車服務仍供不應求，或許可以說，文康車服務已成為偏鄉長輩最盼望的休閒娛樂活動，以致台中市議會朱元宏議員時時緊盯社會局的長照資源是否有下放給部落族人。

為滿足社區長輩的休閒娛樂需求，台中市社會局長彭懷真在今年年底積極協商熱心公益的國際獅子會300C1區捐贈2輛文康車於明年初加入服務行列，使台中市增加為10輛老人文康車，數量為全國之冠。屆時山區部落將可安排更多場次文康車休閒活動，族人長輩也將能享有更多與鄰里好友歡唱聯誼的機會。彭懷真局長期盼能有效縮短城鄉資源差距及增進部落長者社會參與，讓長者健康老化、在地老化，以達成福利服務普及化的目標。

(中時 )