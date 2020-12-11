受惠於雙11買氣大爆發，台灣線上零售業龍頭—富邦媒(momo)(8454)11月合併營業收入達92.6億元，月增87.98%，創下單月歷史新高，由於12月進入零售業年終銷售旺季，且momo針對雙12推出眾多優惠好康，希望能推升12月營收。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠雙11暢旺買氣，富邦媒11月合併營收約92.6億元，月增87.98%，年增約38.67%，再創單月歷史新高，累計1至11月合併營收約607.2億元，較去年同期成長30%。

momo雙11亮眼的成績同步推升網路購物11月營收年增43%、月增97%，業績佔比達95%；而行動購物業績表現年增58%，在網購業績佔比約達75%；在雙11的助攻下，也加大成長幅度，五大品類居家生活成長50%、美妝保健成長47%、3C家電成長44%、健康休閒成長38%、流行精品成長33%。

富邦媒表示，電商年度最大盛事雙11，momo在6000大品牌力的助攻下買氣狂飆，11月11日全天網站湧入千萬造訪人次，強勁的消費力道更創下單日銷售額突破30億元的佳績；前三名之品牌於雙11檔期各自創下50%~100%以上的成長，最高甚至成長達300%，表現出色。

12月進入零售業年終銷售旺季，momo針對雙12推出「1212夢想盛典」活動，從「季節嚴選」出發精選冬季保暖、保健滋養、年終掃除等多項優惠商品及促銷活動，希望藉由雙12眾多優惠好康為買氣添柴火，進而推升12月營收。

(時報資訊)