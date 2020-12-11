國民黨黨主席選舉預計明年7月舉行，立法院黨團近期的激烈抗爭手段與質詢力道，讓現任黨主席江啟臣行情隨之看俏，有港媒甚至認證其已屬國民黨A咖。世新大學前副校長、現任該校口語傳播暨社群媒體系教授游梓翔表示，江雖努力但外界普遍不會認為他是「坐轎」的，若江擔任2024年總統大選的「專職抬轎人」，能為國民黨製造一個最好的局。

游梓翔接受香港媒體《中評社》訪問指出，在江啟臣的帶領下，包括猛打美國萊豬進口議題、在立法院祭出「豬內臟攻勢」、對行政院長蘇貞昌及民進黨的強勢態度，都讓藍營支持者士氣大振，也讓江在黨內的支持度與聲望上升

游梓翔認為，若非國民黨2020年總統大選慘敗、韓國瑜高雄市長之位又遭罷免，也不會有江啟臣當主席的機會，故對江而言當然要好好把握機會，盡力放開思想與包袱，讓國民黨不一樣。江上任之初想調整國民黨立場等作為遭到批評，就連在議場丟豬內臟也堪稱「險棋」，但大體上江可謂是「險中求穩」，在求變的壓力下仍維持住國民黨的核心價值。

至於江啟臣的黨主席連任之路，游梓翔分析，國民黨上次就因為「主席是裁判又想當球員」才完蛋的，所以對江而言，當「抬轎人」未必是連任的弱勢，反而是優勢。何況，江雖然現在非常努力，「但大概不會有人認為他是坐轎的」，所以披藍袍參選2024年大選的機會不大；尤其若國民黨支持者或中間選民，認為國民黨下屆黨主席就該是2024年大選候選人、全部集中一人身上才能對抗民進黨，這樣就對江不利，所以江的連任之路，還是以擔任好「專職抬轎人」為佳，這樣也能為國民黨造一個最好的局，然後讓「最好的球員」出來。

(中時新聞網)