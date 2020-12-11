小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(11日）財經重點。

【1】16檔法人捧 股價按讚

三大法人10日同步賣超，合計超過181億元，台股賣壓沈重，加權指數收跌140點，惟法人仍逢低大舉敲進國泰金（2882）、富邦金（2881）及中鋼（2002）等16檔個股，推升股價逆勢大漲或力守平盤之上，表現相當吸睛。

【2】3.55兆元，年增逾一成 上市櫃11月營收 史上最旺

上市櫃公司11月營運好旺！11月單月合併營收創下歷史新高達3.55兆元，年增10.92％、月增9.59％；累計前十一月合併營收為31.81兆元，年減0.19％。法人預估，台股12月營收持續看旺，2020年全年營收有望突破35兆元，將挑戰2018年35.15兆元歷史新高紀錄。

【3】海空貨運 11月營收超級旺

第四季海空貨運市場夠旺，華航11月貨運營收年增112％、陽明年增29％、萬海年增40.99％，業界估算，華航第四季將恢復獲利，陽明季內獲利上看65億，萬海上看55億，也就是陽明與萬海第四季獲利會是第三季的三倍以上。

【4】央行重拳打炒房 恐傷兩萬棟交易量

受到資金潮及低利環境帶動，全台今年全年房市交易量可望達到32萬棟，台北市房仲公會預估，北市今年交易量也可望站上3萬棟大關，不過政府打房恐讓明年全台交易量減至30萬棟，2萬棟房市「泡沫交易量」將消失。

【5】中台韓貨幣強升 干預恐招惹美

《華爾街日報》報導，人民幣、韓元與台幣自2020年來強勁升值，三貨幣兌美元匯價各別大漲約6％，令出口商苦不堪言。倘若央行一再出手阻升貨幣，可能招致美國不滿，引發雙邊關係緊張。

(中時新聞網)