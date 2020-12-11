小原36歲，目前單身，過去談過五段戀情。自訴：「在性生活上，一直都有狀況，最有問題的就是無法在陰道內射精，不管嘗試什麼體位，進入陰道只感覺濕濕、溫溫、滑滑的…感受不到興奮，相較下自己手動，比進入陰道還刺激，並且順利射精。但總不能老是開啟手動模式，這樣感覺很對不起女伴，曾有兩任女友就是因性生活不協調提分手的！她們同樣的抱怨我，做愛時間太長，反而私密處會痛不舒服，最後都拒絕做愛了。唉，性愛對我而言，根本就不是享受，反倒像勞動一樣，不僅身體累還讓人很『不爽』！到底是哪裡不對勁啊？」

各位男性讀者們，看完小原的故事，是否擔心自己往後有類似的潛在性問題？根據我們今年求診個案數的調查，有延遲射精困擾的人比例占16%，而且一直有上升趨勢。

到底是什麼原因導致這樣的問題，以下三點提供給男性朋友們檢視：

一、習慣刺激性高的自慰方式。

大多數人的性啟蒙都是從自己開始，自慰是認識情慾與高潮最快的途徑。而且從自慰過程中也會逐漸養成個人喜愛高潮的方式。就像穿衣一樣，穿著穿著就能找到自己喜歡的風格與品味。但是很多人卻不知道自慰的方式，會直接影響到日後兩人性生活品質。

譬如：喜歡趴著磨床、大腿擠壓、玩高強度震動型飛機杯方式的男性們，一但習慣這種高度刺激，就會導致陰莖敏感度強壯，陰莖本身充滿敏感神經，這種敏感是射精的興奮來源，強弱度要保持的適中，否則日後進入陰道，感受到陰道結構不同，產生了射不出來的問題。因此，要避免這樣的窘境發生，首要先調整、改變的就是自慰的強弱度。

二、喜歡走走停停的性興奮模式。

有些男人自慰時，不想要這麼快射精，會運用走走停停的模式來延續興奮度，拉長自慰時間，直到玩到累了再解放，整個過程超過一小時以上，卻不知道這樣的方式，就是在降低陰莖敏感度。如果要有良好的性生活品質，建議不要每次都讓自己超時，偶爾讓自己以超跑的速度收場也是一種訓練，不然到時做愛才發現耗時耗力又傷心。

三、過度依賴Ａ片情節，不安於平凡性愛

性生活品質好不好，在於雙方互動上能夠「情同意合」、專心投入，好好享受合兩為一的性福洗禮。只是有些Ａ片重度依賴者，喜歡追求高度感官刺激，做愛時會要求伴侶像女優一樣十八般床藝樣樣精通，穿著、表情、聲音、姿勢都要能到位，如果女方無法配合或做到，興奮度就會大打折扣，這場性愛就像一場看不到終點的馬拉松，無形之中感覺到路的遙遠並非自己能掌控的，而感到心累。

Ａ片並非不好，過度要求激刺就會多多少少受影響，若還年輕就得盡快把習慣改正，再成長一點，就要趕快尋求專業人員幫忙，不然性生活問題，可會蓬勃滋長哦！

作者簡介/「性福導師」以提升性福新生活品質為理念，受邀成為眾多平台的專欄作家， 將性健康、教育及性保健等等的性福哲學分享出去，致力推動性福人生。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)